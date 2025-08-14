SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Autostore ble tidenes nest største børsnotering i Norge da det gikk på børs høsten 2021.

Så langt i år har aksjen falt nær 40 prosent, og konsensusestimater er blitt nedjustert. Torsdag morgen la selskapet frem tall for andre kvartal.

Det viste en omsetning på 134 millioner dollar – godt over det analytikerne trodde på forhånd. Konsensusestimater fra Bloomberg pekte på en omsetning på 92 millioner dollar. Driftsresultatet kom inn på 27,9 millioner dollar, 10 millioner over estimatene.

Ordreinngangen var på 150 millioner dollar, også dette over analytikernes forventninger.

– Selv om varigheten og den fulle effekten av dagens motvind i markedet fortsatt er usikker, har vi fortsatt tro på det langsiktige potensialet for lagerautomatisering, kommenterer adm. direktør, Mats Hovland Vikse.

Autostore (Mill. USD) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 133,9 154,2 Driftsresultat 27,9 62,6 Resultat før skatt 14,3 57,3 Resultat etter skatt 11,3 44,7

«Massiv bom» i første kvartal

Tallene er likevel svakere enn samme periode i fjor, da Autostore omsatte for 154 millioner dollar og leverte et driftsresultat på 62,6 millioner dollar.

I rapporten fremgår det at forretningsområdet B1 Robot er avviklet, noe som medførte en engangsnedskrivning av varelager på 8,5 millioner dollar.

Bakgrunnen for kostnadskuttene går tilbake til første kvartal, da selskapet skuffet kraftig. Analytikerne omtalte resultatet som en «massiv bom», og aksjen stupte. Omsetningen landet den gang på 86 millioner dollar – ned fra 138 millioner dollar året før og langt under forventningene på 139 millioner dollar. Driftsresultatet falt hele 83 prosent til 7,8 millioner dollar, også det klart svakere enn ventet.

Som følge av svake tall og et tøft marked iverksatte Autostore tiltak som skal redusere årlige driftskostnader med om lag 10 millioner dollar.