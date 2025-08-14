Ny versjon av ChatGPT flytter makten i det stille

ChatGPT 5 ble lansert natt til 8. august, men bedrifter og privatpersoner sover i timen, og politikerne har hverken tilstrekkelig kunnskap eller engasjement til å vurdere nødvendige reguleringer. Resultatet er at innkjøpsmakten til privatpersoner og bedrifter flyttes til digitale assistenter som foretar valg og beslutninger på dine og din bedrifts vegne – enten du har bedt om det eller ikke.

Mange digitale løsninger er optimalisert for søkemotorer og menneskene som bruker dem. Nå haster det å tilpasse løsningene slik at AI-drevne assistenter fanger opp og presenterer dine tilbud for bedrifter og privatpersoner på jakt etter produkter og tjenester.

Tradisjonell digital markedsføring, søkemotoroptimalisering og brukerdesign mister relevans når kunden er en digital assistent

I juni lekket et strategidokument fra OpenAI som beskriver en ny fase i utviklingen av kunstig intelligens (AI). Lekkasjen burde ført til diskusjoner blant næringslivsledere og politikere, men ble i stedet forbigått i stillhet. Målet er å gjøre ChatGPT til en «superassistent» som kan hjelpe brukerne til blant annet å legge inn bestillinger og gjennomføre netthandel. Verktøyet skal dermed ikke bare samle sammen og levere informasjon, men også gjennomføre beslutningene den anbefaler.

Dette kan høres praktisk og effektivt ut. Men implikasjonene – for forbrukere, næringsliv og samfunn – kan bli store. I dag ligger det mye forbrukermakt i søkemotorenes algoritmer og vurderingene vi forbrukere gjør av resultatene som listes opp når vi gjennomfører digitale søk.

Les også – Jeg får eksem av Arendalsuka Det er kultur som står i veien for norsk nyskapning, mener Martin Schütt i Askeladden: – Folk går hjem klokken tre og tjener millioner.

Vi har vært her før. Google ble inngangen til informasjon. Facebook til sosiale relasjoner. Amazon til handel. Disse plattformene etablerte seg som uunnværlige infrastrukturer – ikke ved å tvinge brukere, men ved å bli standarden. Nå skjer det samme med AI-drevne assistenter, men i et nytt tempo og med dypere integrasjon.

Der vi tidligere har åpnet en nettleser og valgt en tjeneste, kan en AI-assistent foreslå, filtrere og utføre handlinger på våre vegne – ofte uten at vi vet hvilke alternativer som ble vurdert og forkastet. Når assistenten håndterer oppdragsgiverens intensjon og kobler den til tjenesteleverandører, blir det også den som bestemmer hvem som får tilgang til oppmerksomheten – og til slutt inntektene.