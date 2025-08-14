Ny versjon av ChatGPT flytter makten i det stille

ChatGPT 5 ble lansert natt til 8. august, men bedrifter og privatpersoner sover i timen, og politikerne har hverken tilstrekkelig kunnskap eller engasjement til å vurdere nødvendige reguleringer. Resultatet er at innkjøpsmakten til privatpersoner og bedrifter flyttes til digitale assistenter som foretar valg og beslutninger på dine og din bedrifts vegne – enten du har bedt om det eller ikke.
Mange digitale løsninger er optimalisert for søkemotorer og menneskene som bruker dem. Nå haster det å tilpasse løsningene slik at AI-drevne assistenter fanger opp og presenterer dine tilbud for bedrifter og privatpersoner på jakt etter produkter og tjenester.
Tradisjonell digital markedsføring, søkemotoroptimalisering og brukerdesign mister relevans når kunden er en digital assistent
I juni lekket et strategidokument fra OpenAI som beskriver en ny fase i utviklingen av kunstig intelligens (AI). Lekkasjen burde ført til diskusjoner blant næringslivsledere og politikere, men ble i stedet forbigått i stillhet. Målet er å gjøre ChatGPT til en «superassistent» som kan hjelpe brukerne til blant annet å legge inn bestillinger og gjennomføre netthandel. Verktøyet skal dermed ikke bare samle sammen og levere informasjon, men også gjennomføre beslutningene den anbefaler.
Dette kan høres praktisk og effektivt ut. Men implikasjonene – for forbrukere, næringsliv og samfunn – kan bli store. I dag ligger det mye forbrukermakt i søkemotorenes algoritmer og vurderingene vi forbrukere gjør av resultatene som listes opp når vi gjennomfører digitale søk.
Vi har vært her før. Google ble inngangen til informasjon. Facebook til sosiale relasjoner. Amazon til handel. Disse plattformene etablerte seg som uunnværlige infrastrukturer – ikke ved å tvinge brukere, men ved å bli standarden. Nå skjer det samme med AI-drevne assistenter, men i et nytt tempo og med dypere integrasjon.
Der vi tidligere har åpnet en nettleser og valgt en tjeneste, kan en AI-assistent foreslå, filtrere og utføre handlinger på våre vegne – ofte uten at vi vet hvilke alternativer som ble vurdert og forkastet. Når assistenten håndterer oppdragsgiverens intensjon og kobler den til tjenesteleverandører, blir det også den som bestemmer hvem som får tilgang til oppmerksomheten – og til slutt inntektene.
I det lekkede strategidokumentet beskrives hvordan assistenten skal bli proaktiv, personlig og utførende. I stedet for å for eksempel søke etter «beste reiseforsikring», kan du bare si: «Skaff meg en god reiseforsikring til Spania neste uke» – og assistenten tar seg av resten.
Da handler det ikke lenger bare om data og modellkvalitet, men om tillit og makt. Hvem bestemmer hva som er riktig kvalitet? Hvilke kriterier legges til grunn for valg av leverandør? Hvem tjener penger i prosessen – og hvem mister kontrollen over kundereisen?
Tradisjonell digital markedsføring, søkemotoroptimalisering og brukerdesign mister relevans når kunden er en digital assistent. Nå må virksomheter vurdere å optimalisere struktur, merking og tilgjengeliggjøring av informasjon på en måte som gjør at AI-verktøyene faktisk finner og benytter dine digitale løsninger.
Delegering av beslutninger og gjennomføring til en digital assistent kan være tidsbesparende, men endrer også dynamikken mellom bruker og tjeneste. Hvis en AI-løsning anbefaler et produkt, hvem har ansvaret dersom produktet eller tjenesten brukes på feil måte? Hvis en offentlig AI-bot favoriserer én aktør, hvordan sikres gjennomsiktighet og rettferdighet? Datagrunnlaget bak AI-løsningene er i stor grad skjult. Kommersielle føringer og modelltrening skjer bak lukkede dører. Kundene kan bli forledet.
Problemstillingen er aktuell nå. Allerede i dag ser vi hvordan ChatGPT foreslår reiser, produkter og tjenester. Allerede i dag er den blitt et mellomledd mellom bruker og internett. Og allerede i dag pågår det en kamp mellom plattformer om å eie denne nye inngangsporten – ikke bare til informasjon, men til hele det digitale økosystemet.
Vi trenger årvåkenhet og en debatt om utviklingen – både politisk og i næringsorganisasjoner.
Kristine A. Eilertsen
Adm. direktør i Boitano