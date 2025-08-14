Investoren Ulf Huse har i lengre tid jaktet bunnen i Autostore-aksjen. Han lastet først opp før tallene for første kvartal, men kom seg akkurat ut i tide. I etterkant har han lastet opp mer, og satt med 400.000 aksjer verdt 2,7 millioner kroner, ifølge aksjonærlister.

– Homerun, skrev han på X etter at selskapet la frem tall for andre kvartal.

AUTOSTOREOrder intake of USD 150 million, +6% QoQ and +6% YoY · Revenue of USD 134 million, +56% QoQ and -13% YoY pic.twitter.com/ZD6jYFYZwl — Ulf Huse (@ulf_huse) August 14, 2025

Men han er ikke alene. Også investor Jan Haudemann-Andersen har brukt sommeren på å kjøpe seg opp gjennom investeringsselskapet Datum. Han eide nesten fire millioner aksjer verdt 26 millioner kroner før Autostore-aksjen åpnet på Oslo Børs.

Da aksjen omsider åpnet, tok det av – opp over 30 prosent. Det gir Huse en gevinst på nær én million kroner, mens Haudemann-Andersen kan glede seg over nesten 9 millioner kroner på dagens oppgang.

Overrasket alle

Grytidlig torsdag morgen la robotlagerselskapet frem resultater for andre kvartal, noe som blåste bort analytikernes forventninger. Både omsetning og driftsresultat var langt over konsensus.

HOLDT FAST: Analytiker Petter Nystrøm var den eneste som kom med kjøpsanbefaling før tallene. Foto: Thomas Bjørnflaten

Ordreinngangen var også godt over analytikernes estimater. Omtrent samtlige norske analytikere opererte med en holdanbefaling. ABG tviholdt derimot på kjøpsanbefalingen.

«Autostore påpeker at inntektene økte fra et uvanlig svakt første kvartal. For oss betyr det trolig at salget fra første kvartal ikke er noe de forventer fremover», skrev meglerhuset i en oppdatering til kundene.

I første kvartal var omsetningen 86 millioner dollar, med et driftsresultat på kun 7,8 millioner. Nå ser situasjonen helt annerledes ut.

«Hvis vi antar at salget i tredje og fjerde kvartal blir som i andre kvartal, vil omsetningen for året ende på 490 millioner dollar – 14 prosent over konsensus. Gjør vi det samme for ebitda, altså legger til grunn 64 millioner dollar i kvartalet, vil ebitda i 2025 bli 213 millioner dollar».

– Skal opp 30 prosent

Det er opp 40 prosent fra konsensus på 150 millioner dollar. I 2026 kan ebitda stige med 20–30 prosent, mener meglerhuset.

– Aksjen skal opp 30 prosent, skrev analytikerne Petter Nystrøm og Henrik Bartnes. Og det gjorde den. Klokken 14.00 var Autostore opp rett over 30 prosent til 8,72 kroner.



Analytikerkollega Kristian Spetalen i Arctic Securities var enig.

«Positiv rapport, men ser fortsatt ut til å henge etter konkurrentene. Konsensus for ebitda i 2026 kan øke med rundt 20 prosent», skrev han.

Citi mener også en positiv kursreaksjon var berettiget.

«Ordre, salg og ebitda var betydelig over forventningene, og bør gi lettelse etter den svakere førstekvartalsrapporten tidligere i år».

«Vi tror konsensus for salg i 2025 på 440 millioner dollar nå kan øke til over 480 millioner dollar, og at det kan gi en positiv kursreaksjon i dag», skrev storbanken.