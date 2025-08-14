Jekker opp aksje etter kursfest

Nordic Semiconductor fløy til himmels etter kvartalsrapporten onsdag. Analytikerne Olav Rødevand og Kristian Spetalen mener festen er langt fra over og spår ny opptur.

Category iconTeknologi
NOD
·
Publisert 14. aug. | Oppdatert 14. aug.
Article lead
+ mer
lead
JEKKER OPP: Både Olav Rødevand (t.v.) og Kristian Spetalen i henholdsvis Pareto Securities og Arctic Securities, jekker opp kursmålene i Nordic Semiconductor. Foto: Eivind Yggeseth / Iván Kverme
JEKKER OPP: Både Olav Rødevand (t.v.) og Kristian Spetalen i henholdsvis Pareto Securities og Arctic Securities, jekker opp kursmålene i Nordic Semiconductor. Foto: Eivind Yggeseth / Iván Kverme
Martin Brennmoen
Tips meg
Del

Nordic Semiconductor fløy høyt på børsen onsdag etter fremleggelsen av tallene for andre kvartal, der investorene reagerte med å sende aksjen opp nærmere 14 prosent.

Omsetningen endte på 164 millioner dollar i kvartalet, som er i den øvre enden av selskapets guiding og tilsvarer en økning på 28 prosent fra samme kvartal i fjor. Selskapet slo også Infront-konsensus der analytikerne i snitt ventet at Nordic Semiconductor ville legge frem en omsetning på 156 millioner dollar.

Aksjen har så langt i år steget nærmere 60 prosent i år og ble torsdag handlet til rundt 160 kroner.

Analytikerne i både Arctic Securities og Pareto Securities har nå gått over regnearkene og er ute med ferske analyser av selskapet.

Analytiker Kristian Spetalen i Arctic Securities mener aksjen har mer å gå på og jekker opp kursmålet fra 160 til 187 kroner. Det samme gjør Olav Rødevand i Pareto Securities, som sender kursmålet opp fra 167 til 190 kroner.

Spår lavere rabatt

Rødevand noterer seg at omsetningen i kvartalet ble drevet frem av en bred bedring i etterspørselen, og at Nordic Semiconductor nå har hatt tre kvartaler på rad der tallene har havnet i den øvre enden av guidingen. Dette mener han tyder på en styrking av etterspørselssyklusen.

«Vi estimerer nå inntekter i tredje kvartal på 180 millioner dollar fra kjernevirksomheten, med ytterligere 3 millioner dollar fra Memfault – totalt 183 millioner dollar. Vi øker omsetningsestimatet med mellom 4 og 6 prosent for perioden 2025 til 2027 og estimerer nå 670 millioner dollar i 2025, noe vi venter at konsensus vil konvergere mot i løpet av de neste dagene», skriver Rødevand.

Spetalen skriver i sin analyse at rapporten bidrar til å senke risikoen rundt estimatene, noe som igjen burde bidra til å minke verdsettelsesrabatten i Nordic Semiconductor sammenlignet med konkurrenten Silicon Laboratories.

«Vi mener at rabatten på 16 og 40 prosent basert på henholdsvis EV/Salg og EV/EBIT kan bli enda mindre fremover», skriver han.

Rødevand mener i likhet med Spetalen at rabatten bør bli mindre fremover.

«På vårt nye kursmål handles Nordic Semiconductor fortsatt til en rabatt mot nærmeste konkurrent Silicon Laboratories – en rabatt vi mener burde blir mindre ettersom vi tror NODs nRF54-platform er godt posisjonert til å utkonkurrere Silicon Laboratories 22nm-platform», skriver han.

I tillegg er analytiker Øystein Lodgaard i ABG Sundal Collier ute med en oppdatert analyse. Han gjentar kjøpsanbefalingen og skrur kursmålet opp fra 150 til 175 kroner.

aksjeanalyse
Teknologi

Informasjon om bruk av AI