Jekker opp aksje etter kursfest

Nordic Semiconductor fløy høyt på børsen onsdag etter fremleggelsen av tallene for andre kvartal, der investorene reagerte med å sende aksjen opp nærmere 14 prosent.

Omsetningen endte på 164 millioner dollar i kvartalet, som er i den øvre enden av selskapets guiding og tilsvarer en økning på 28 prosent fra samme kvartal i fjor. Selskapet slo også Infront-konsensus der analytikerne i snitt ventet at Nordic Semiconductor ville legge frem en omsetning på 156 millioner dollar.

Aksjen har så langt i år steget nærmere 60 prosent i år og ble torsdag handlet til rundt 160 kroner.

Analytikerne i både Arctic Securities og Pareto Securities har nå gått over regnearkene og er ute med ferske analyser av selskapet.

Analytiker Kristian Spetalen i Arctic Securities mener aksjen har mer å gå på og jekker opp kursmålet fra 160 til 187 kroner. Det samme gjør Olav Rødevand i Pareto Securities, som sender kursmålet opp fra 167 til 190 kroner.

Spår lavere rabatt

Rødevand noterer seg at omsetningen i kvartalet ble drevet frem av en bred bedring i etterspørselen, og at Nordic Semiconductor nå har hatt tre kvartaler på rad der tallene har havnet i den øvre enden av guidingen. Dette mener han tyder på en styrking av etterspørselssyklusen.

«Vi estimerer nå inntekter i tredje kvartal på 180 millioner dollar fra kjernevirksomheten, med ytterligere 3 millioner dollar fra Memfault – totalt 183 millioner dollar. Vi øker omsetningsestimatet med mellom 4 og 6 prosent for perioden 2025 til 2027 og estimerer nå 670 millioner dollar i 2025, noe vi venter at konsensus vil konvergere mot i løpet av de neste dagene», skriver Rødevand.

Spetalen skriver i sin analyse at rapporten bidrar til å senke risikoen rundt estimatene, noe som igjen burde bidra til å minke verdsettelsesrabatten i Nordic Semiconductor sammenlignet med konkurrenten Silicon Laboratories.

«Vi mener at rabatten på 16 og 40 prosent basert på henholdsvis EV/Salg og EV/EBIT kan bli enda mindre fremover», skriver han.

Rødevand mener i likhet med Spetalen at rabatten bør bli mindre fremover.

«På vårt nye kursmål handles Nordic Semiconductor fortsatt til en rabatt mot nærmeste konkurrent Silicon Laboratories – en rabatt vi mener burde blir mindre ettersom vi tror NODs nRF54-platform er godt posisjonert til å utkonkurrere Silicon Laboratories 22nm-platform», skriver han.

I tillegg er analytiker Øystein Lodgaard i ABG Sundal Collier ute med en oppdatert analyse. Han gjentar kjøpsanbefalingen og skrur kursmålet opp fra 150 til 175 kroner.