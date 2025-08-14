Starter eget AI-selskap: Elon Musk mister en av sine viktigste menn

Igor Babuschkin, medgründer av Elon Musks kunstig intelligens-selskap xAI, kunngjorde onsdag at han forlater selskapet for å etablere sitt eget selskap, Babuschkin Ventures. Ifølge CNBC skal det nye selskapet jobbe med forskning på AI-sikkerhet, og investere i oppstartsbedrifter innen kunstig intelligens og såkalte «agentiske systemer».

Startet xAi i 2023

«I dag var min siste dag i xAI, selskapet jeg var med på å starte med Elon Musk i 2023. Jeg husker fortsatt dagen jeg møtte Elon for første gang, vi snakket i flere timer om AI og hva fremtiden kunne bringe. Vi følte begge at et nytt AI-selskap, med et annet oppdrag, var nødvendig. Å bygge AI som fremmer menneskeheten har vært min livslange drøm», skriver Babuschkin på X, ifølge CNBC.

Elon Musk takker Babuschkin for hans bidrag i et innlegg på X.

«Takk for at du var med å bygge @xAI! Vi ville ikke vært her uten deg», er attesten fra Musk.

Babuschkin har tidligere uttrykt bekymring for at kunstig intelligens snart kan «resonnere utover menneskelige nivåer», og har understreket viktigheten av at teknologien brukes til gode formål.

X-exit

I begynnelsen av juli ble det kjent at Linda Yaccarino går av som adm. direktør i Elon Musks sosiale medieplattform X. Musk ansatte Yaccarino som toppsjef i mai 2023, få måneder etter at han kjøpte Twitter for 44 milliarder dollar.

Yaccarinos avgang kom kun én dag etter at Musks kunstige intelligens-chatbot Grok, utviklet av xAI, gjentatte ganger kom med antisemittiske uttalelser og refererte til Hitler i innlegg knyttet til flommen i Texas.