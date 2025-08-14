Prises til 70 milliarder

AI-startupen Cohere er verdsatt til 6,8 milliarder dollar i en ny finansieringsrunde, melder Bloomberg og viser til Financial Times.
Det tilsvarer cirka 70 milliarder kroner.
For et år siden var prisingen av selskapet 5,5 milliarder dollar.
Cohere ble etablert av Aidan Gomez, Ivan Zhang og Nick Frosst i 2019 og har base i Toronto i Canada. Selskapet har spesialisert seg på større språkmodeller og AI-produkter for regulerte bransjer, inklusive finans, helse, industri og energi, men også offentlig sektor.
Nvidia er med
Nå har det hentet 500 millioner dollar i ny finansiering – tilsvarende 5,1 milliarder kroner. Radical Ventures og Inovia Capital er ledende investorer i den nye finansieringsrunden. De eksisterende Cohere-aksjonærene Nvidia og AMD Ventures deltok også, ifølge nyhetsbyrået.
I tillegg til kapitalforhøyelsen har Cohere ansatt Joëlle Pineau som ny AI-direktør. Hun har tidligere vært leder for AI-forskningen hos Facebook-eier Meta Platforms. Videre er Uber Technologies' tidligere finansdirektør Francois Chadwick ansatt som ny finansdirektør i Cohere.