– I siste øyeblikk oppdaget sikkerhetstjenestene våre angrepet da det begynte, og vi stengte alt ned. Vi klarte å begrense skadene, sier visestatsminister Krzysztof Gawkowski til nettportalen Onet.pl.

Han sier angrepet skjedde onsdag og kunne ført til at en av «de større byene» ville stått helt uten vann.

Gawkowski, som også er digitalminister, sier ikke hvem mistanken rettes mot, men i et innlegg på X henviser han til russisk fiendtlighet.

Samme dag opplyste den polske riksadvokaten at de hadde siktet tre polakker og tre belarusere mistenkt for sabotasje på vegne av «utenlandske etterretningstjenester».