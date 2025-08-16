Kan selge for 60 milliarder: Voldsom gevinst for ansatte

Nåværende og tidligere ansatte i ChatGPT-selskapet OpenAI vil selge OpenAI-aksjer for opp mot 6 milliarder dollar til eksisterende investorer som SoftBank og Thrive Capital, melder Reuters og viser til kilder med kjennskap til saken.

Det tilsvarer rundt 60 milliarder kroner.

Salgsprosessen skal imidlertid være på et tidlig stadium, og størrelsen på salget kan bli endret.

Ifølge kildene kan det potensielle aksjesalget verdsette OpenAI til hele 500 milliarder dollar – rundt 5.100 milliarder kroner – opp fra dagens verdsettelse på 300 milliarder. Den voldsomme verdiøkningen gjenspeiler den raske veksten i både brukere og inntekter, skriver nyhetsbyrået.

På årets første syv måneder har OpenAI doblet inntektene – til 12 milliarder dollar annualisert – løftet av flaggskipproduktet ChatGPT. Det er imidlertid ventet at den annualiserte omsetningen stiger til 20 milliarder dollar innen utgangen av året.

Antallet ukentlige aktive brukere av ChatGPT-produktene er økt til rundt 700 millioner, fra rundt 400 millioner så sent som i februar.