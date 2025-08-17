The Economist: – Zelenskyj risikerer å bli presset i Washington

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Economist

Rett før møtet med Vladimir Putin ringte Donald Trump til Norges finansminister for å lufte muligheten for å få Nobelprisen etter å ha sikret fred i Ukraina. Når Volodymyr Zelenskyj nå drar til Washington, risikerer han å bli presset til en fredsavtale som favoriserer Russland.

Forrige gang Zelenskyj var i Det ovale kontor hånet Trump ham for å «sitte uten kort på hånden» og kastet ham ut. Nå, når Zelenskyj igjen setter seg ned, vil han sannsynligvis møte et enormt press.

Trump har lenge påpekt at Ukraina står svakt og har argumentert for at landet må inngå en avtale med Russland.

Det er mulig Zelenskyj nå kan bli presentert for en ferdig avtale, inngått mellom Trump og Putin.

I så fall må han finne en måte å stå imot på – uten å tirre Trump nok en gang. Det blir vanskelig. Politisk er det umulig for Zelenskyj å anerkjenne Russlands anneksjon av ukrainske områder, eller å avstå mer land. Hvis Trump forsøker å tvinge ham til det, kan resultatet bli en ny eksplosjon.

Her spiller Europa en nøkkelrolle. Etter Alaska-toppmøtet hadde Trump en times telefonsamtale med europeiske ledere og Zelenskyj, hvor de understreket at Ukraina må få bestemme over sitt eget territorium, og at landet må få våpen og sikkerhetsgarantier.

Europa ville hatt langt mer tyngde dersom det hadde gjort mer og brukt mer penger i Ukraina.

TOPPMØTE: Donald Trump (t.h.) og Vladimir Putin. Foto: NTB

The Wall Street Journal

President Donald Trump forsøkte fredag å fremstille toppmøtet med Vladimir Putin i Alaska i best mulig lys, og de gjensidige høflighetene var rikelige. Men det vesentlige fra møtet ser ut til å være at Putin nekter å avslutte sin krig i Ukraina.

Financial Times

Betyr kunstig intelligens slutten for opplæring i fremmedspråk? I England sank antallet oppmeldinger til moderne fremmedspråk for kommende år med 1,5 prosent. Det bekrefter en langvarig nedadgående trend. Men selv i språkappenes tidsalder finnes det fordeler ved å lære et nytt språk.

Die Welt

Takket være Donald Trump kunne Vladimir Putin vende hjem som seierherre på poeng. Uten en eneste innrømmelse har han oppnådd å bli anerkjent av Washington som en likeverdig partner. Ikke ett ord under pressekonferansen fra Putin antydet at Moskva vil rikke seg.

