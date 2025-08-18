Mandag ble Google enig om å betale en bot på 55 millioner australske dollar, rundt 365 millioner kroner. Ifølge Australias forbrukertilsyn hadde selskapet svekket konkurransen ved å betale landets to største teleselskaper for å forhåndsinstallere Googles søk på Android-telefoner, skriver Reuters.

Selv om Android bygger på Linux-kjernen og er åpen kildekode, er det likevel Google som har den overordnede kontrollen og eier operativsystemet.

Innrømmet skyld

Boten kommer i en utfordrende periode for teknologigiganten, som eies av Alphabet. Forrige uke tapte selskapet mesteparten av en rettssak anlagt av spillutvikleren Epic Games, som beskyldte både Google og Apple for å hindre konkurrerende app-butikker i deres operativsystemer.

I tillegg ble YouTube nylig inkludert i et australsk forbud mot sosiale medier-plattformer som tillater brukere under 16 år, etter at nettstedet først var unntatt, skriver Reuters.

Når det gjelder de konkurransehemmende avtalene, inngikk Google avtaler med Telstra og Optus, hvor teleselskapene fikk en andel av annonseinntektene fra Google Søk på Android-enheter mellom slutten av 2019 og begynnelsen av 2021.

Google innrømmer at ordningen har hatt stor betydning for konkurransen fra rivaliserende søkemotorer, og har sluttet å inngå slike avtaler. Samtidig aksepterer selskapet boten, ifølge ACCC.

Les også Søkkrike med lav skatt Fattige polakker er blitt søkkrike bare i løpet av tiår. Enorm vekst i kjøpekraften tilskrives lave skatter. Gründere betaler 9 prosent, store bedrifter 19 prosent, lavtlønnede 12 prosent og de høytlønnede 32. Og ingen har formuesskatt.

Samarbeidet

Ifølge Reuters har Google og ACCC sammen foreslått for domstolen at Google bør betale en bot på 55 millioner australske dollar. Domstolen må likevel avgjøre om straffen er passende.

En Google-talsperson sier at selskapet er fornøyd med å ha løst tilsynets bekymringer, som gjaldt «vilkår som ikke har vært en del av våre kommersielle avtaler på lenge».

En talsperson for Telstra viser til en tidligere uttalelse, der selskapet og Optus opplyste at de har samarbeidet fullt ut med ACCC, og at de siden 2024 har lovet å ikke inngå nye avtaler med Google om forhåndsinstallering av søkeproduktet.