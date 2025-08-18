Før helgen omtalte flere medier, deriblant CNBC og Reuters , en potensiell finansieringsrunde i OpenAI som kan løfte verdsettelsen av selskapet opp i hele 500 milliarder dollar.

Selv OpenAI-gründer og -sjef Sam Altman ser nå ut til å ha fått høydeskrekk.

– Når bobler oppstår, blir smarte mennesker overbegeistret av et snev av sannhet, sa han ifølge The Verge til en liten gruppe journalister i forrige uke.

– Er vi i en fase der AI generelt overbegeistrer investorer? Jeg mener ja. Er AI det viktigste som har skjedd på veldig lang tid? Jeg mener ja også her, ble han sitert på i artikkelen CNBC viser til.

Flere bekymringsmeldinger

Altman så ifølge The Verge ut til å sammenligne AI-dynamikken med dotcom-boblen sent på 1990-tallet, som kulminerte med at Nasdaq falt 80 prosent mellom mars 2000 og oktober 2002.

Tidligere har både Alibaba-medgründer Joe Tsai, hedgefondmilliardær Ray Dalio og sjeføkonom Torsten Slok i Apollo Global Management luftet lignende bekymringer.

– Altmans uttalelser er til en viss grad gyldige, men risikoen er selskapsavhengig. Bredere investeringer i AI og halvledere ser jeg ikke på som en boble. Det fundamentale i hele leverandørkjeden er fremdeles sterkt, og den langsiktige AI-trenden støtter fortsatt investeringer, skriver direktør Ray Wang hos Silicon Valley-baserte Constellation Research, i en e-post til CNBC.

Flagger Chrome-interesse

I løpet av årets første syv måneder har flaggskipet ChatGPT bidratt til å doble inntektene for OpenAI – til 12 milliarder dollar annualisert. Altman hevdet overfor kanalen tidligere i august at annualisert omsetning kan stige til 20 milliarder dollar innen utgangen av året.

En potensiell OpenAI-verdsettelse på 500 milliarder dollar vil være opp hele 200 milliarder dollar fra den forrige finansieringsrunden, da selskapet hentet 40 milliarder dollar. Dette er, med klar margin, den største summen et ikke-notert teknologiselskap har hentet inn noensinne.

Altman forventer ifølge The Verge-artikkelen at OpenAI investerer flere tusen milliarder dollar i utbygging av datasentre i «ikke altfor fjern fremtid», og signaliserer at selskapet vil være interessert i å kjøpe Chrome – om amerikanske myndigheter skulle tvinge Google til å selge.