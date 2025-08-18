Kupper 16-åring fra SpaceX

Kairan Quazi fikk verdensomspennende oppmerksomhet i 2023 for å ha fullført universitet og fått jobb som SpaceX-ingeniør i en alder av 14 år. Nå skal han lage kvantitative systemer for handelsgiganten Citadel Securities i New York, skriver Business Insider.

Citadel Securities er en av verdens ledende aktører innen algoritmehandel og håndterer omtrent 35 prosent av alle amerikanske aksjehandler, i tillegg til sine egne proprietære handelsstrategier. Selskapet genererte nesten 10 milliarder dollar i omsetning i 2024 og rekordhøye 3,4 milliarder dollar i første kvartal 2025.

Quazi hoppet fra tredje klasse til universitetet i en alder av ni år. Han var praktikant hos Intel Labs i en alder av ti år, hvor han jobbet med plattformer for prediktiv talegenerering, og i 2022 var han praktikant i maskinlæring hos cyber-etterretningsfirmaet Blackbird.AI.

En sjelden kombinasjon

Han begrunnelse for å begynne med algortimehandel er den umiddelbare tilbakemeldingen.

– Algoritmehandel tilbyr en ganske sjelden kombinasjon: Kompleksiteten og den intellektuelle utfordringen som AI-forskning også gir, men i et mye raskere tempo. Hos Citadel vil jeg kunne se målbare effekt i løpet av dager, ikke måneder eller år slik som i mange forskningsmiljøer, sier han til Business Insider.

I sin nye rolle vil Quazi jobbe med firmaets globale handelsinfrastruktur, sitte i «skjæringspunktet mellom ingeniørfag og kvantitativ problemløsning» og jobbe med både tradere og ingeniører, sa en talsperson for selskapet.

– Det føltes som en veldig naturlig overgang fra den høyt presterende kulturen hos SpaceX, sier Quazi.