GTA er en amerikansk-britisk franchise med action-eventyrspill, som siden 90-tallet har vært en av verdens mest populære blant gamere verden over. Og snart kommer det sjette hovedspillet i serien.

Spillet ryktes å koste så mye som 100 dollar pr. eksemplar og kan selge for 102 milliarder kroner gjennom dets levetid.

Ifølge to analytikere sitert i The Telegraph er det anslått at nye GTA bare på lanseringsdagen vil omsette for over ti milliarder kroner. I tillegg til de 102 milliardene totalt, er det forventet at mersalg gjennom onlinedelen av spillet årlig skal generere 500 millioner dollar i inntekter.

Lanseringen skal etter planen finne sted den 26. mai 2026.

Selskapet bak er børsfavoritt

Take-Two, som er utvikleren av GTA-serien gjennom Rockstar Games, er så langt i år opp 20 prosent på Nasdaq-børsen, og er med det verdsatt til hele 40,1 milliarder dollar i skrivende stund. Variety har i anledning kvartalsrapporten spurt selskapets sjef, Strauss Zelnick, om ryktene rundt en prislapp på 100 dollar for spillet, men han ønsket ikke å svare på om det blir tilfelle.

– Målet vårt er alltid å levere mer verdi enn det vi tar betalt for, så vi har hatt variabel prising i selskapet helt fra starten. Som du vet, er bransjens tilnærming ofte å lansere til en premiumpris, noen ganger med spesialutgaver, og over tid vanligvis redusere prisen for å øke det totale markedet. Vi gjør akkurat det samme, sa Zelnick til Variety.

Selve utviklingen og markedsføringen av det sjette store GTA-spillet kan koste så mye som 1,5 milliarder dollar, etter anslag omtalt i The Telegraph. Det vil gjøre GTA VI til et av verdens dyreste.

Mulig utsettelse

Det er på konsollene PlayStation 5 og Xbox Series X/S at spillet vil være tilgjengelig ved lansering. PC skal angivelig komme senere. Lanseringsdatoen er som nevnt ikke før i slutten av mai neste år, men The Gamer omtalte nylig rykter om at det hele kan ende opp med å bli utsatt til september.

Grand Theft Auto VI er altså det sjette hovedspillet i Grand Theft Auto-serien, etter Grand Theft Auto V, men det åttende spillet totalt. Etter mange år med spekulasjoner og lekkasjer, bekreftet Rockstar i februar 2022 at spillet var i utvikling.