Kinesiske roboter viser muskler: – På menneskelig nivå

I helgen arrangerte Kina «World Humanoid Robot Games», hvor 280 lag fra 16 land viste frem sine humanoide roboter i 26 øvelser. Man kunne se alt fra løping og hopping til oppgaveløsning. Totalt deltok over 500 humanoide roboter.

Aksjeanalytikere i Morgan Stanley, ledet av Sheng Zhong, registrerer «oppmuntrende forbedringer i robotenes evner, som løpshastighet og autonomt arbeid».

Også Goldman Sachs-analytiker Jacqueline Du melder om «betydelige fremskritt».

Flere av lagene stilte med roboter fra den kinesiske produsenten Unitree. Eksempelvis i boksegrenen brukte alle de åtte lagene G1-modellen fra Unitree, men med sine egne algoritmer.

Vinneren på 1.500 meter, en H1-modell fra Unitree, klokket inn på 6:34.

Selv om modellen var fjernstyrt, uttalte selskapets leder Wang Xingxing at overgang til autonom modus ikke vil være vanskelig i fremtiden.

«Atletiske ferdigheter på menneskelig nivå,» kommenterer Morgan Stanley. Til sammenligning er verdensrekorden 3:26, satt av marokkaneren Hicham El Guerrouj.

The 100-meter final was the most anticipated event at the World Humanoid Robot Games. Tiangong robot finished third but, for being autonomous, got a 0.8 multiplier on its time and claimed gold. Unitree, which finished first in 22.08 seconds under remote operation, took silver.… pic.twitter.com/4xycqEIK2x — The Humanoid Hub (@TheHumanoidHub) August 18, 2025

De hjulbaserte robotene gjorde det klart best i praktiske oppgaver som industrihåndtering, hotelltjenester og farmasøytiske oppgaver.

Under fotballkampene var det tydelig krevende for robotene å samarbeide effektivt. Goldman påpeker at til tross for at mange brukte plattformen Booster Robotics T1, som skal gjøre det lettere å kommunisere, var det flere kollisjoner, og menneskelig hjelp var nødvendig. Forsvarsspillet omtales som spesielt tvilsomt av analytikerne.

Beijing's first World Humanoid Robot Games open with hip-hop, soccer, boxing, track and more. pic.twitter.com/81oXZtpoxs — The Associated Press (@AP) August 14, 2025

Store fremskritt

Flere roboter klarte å løse oppgaver autonomt, men Morgan Stanley understreker at det fortsatt gjenstår mye før de kan tas i bred bruk.

«Selv om noen roboter fullførte oppgaver på egen hånd, tok det lang tid å prosessere og utføre. Effektiviteten må forbedres for reell adopsjon,» skriver Zhong.

Analytikerne peker også på at humanoidene slet dersom det oppsto uforutsette hendelser, eksempelvis hvis produkter falt ned fra hyller.

«Etter vårt syn har framgangen i autonome evner som vi observerte på WHRG positive implikasjoner for humanoidrobot-industrien, ettersom den demonstrerte økt anvendelsesområde og adopsjonspotensial. Vi har en kjøpsanbefaling på Sanhua H/A som en langsiktig vinner innen aktuatorproduksjon. Vi har en nøytral anbefaling på LeaderDrive, Moons’ Electric, Best Precision og Luster,» skriver Goldman.