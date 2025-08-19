Rally etter massivt aksjekjøp: Satser 20 milliarder på overraskende AI-grep

SoftBank Group har inngått avtale om å kjøpe aksjer i Intel for to milliarder dollar, tilsvarende 20,4 milliarder kroner. Ifølge Bloomberg skjer oppkjøpet til 23 dollar pr. aksje, noe som tilsvarer en liten rabatt sammenlignet med Intels aksjekurs. Mandag falt aksjen 3,7 prosent til 23,66 dollar.

Intel-rally – Softbank straffes

Avtalen overrasket markedet, og sender Intel-aksjen opp 5,3 prosent i tirsdagens førhandel på Wall Street. SoftBank-aksjen faller derimot 5,4 prosent på Tokyo-børsen – det største fallet siden april.

Det japanske selskapet har fra før investeringer i AI-giganter som Nvidia og Taiwan Semiconductor, og eier også Arm Holdings. Til tross for ambisjoner om å være en sentral aktør innen kunstig intelligens, har SoftBank i stor grad stått på sidelinjen mens investeringene i maskinvare globalt har eksplodert.

En logisk investering?

– Det er vanskelig å se hvor mye denne investeringen bidrar til SoftBanks verdi eller kortsiktige inntjening, sier Tomoaki Kawasaki, senioranalytiker i Iwaicosmo Securities, til Bloomberg.

For Intel er investeringen et tydelig signal om tillit fra en global aktør, i en tid der selskapet har slitt med å hevde seg. Intel forsøker nå å gjenetablere seg som teknologisk leder, etter flere år med svekket posisjon både innen chipdesign og produksjon.

Trump-administrasjonen

Ifølge Bloomberg har Intel også hatt samtaler med Trump-administrasjonen om at USA skal ta en eierandel på rundt 10 prosent i selskapet – et grep som potensielt kan gjøre staten til Intels største aksjonær.