Hvorfor går det så sakte i departementet?

4,6 millioner nordmenn over 12 år har BankID, noe som betyr at de fleste har universalnøkkelen som brukes til 16.000 ulike tjenester i det private og offentlige. De fleste er med, men ikke alle. Livet uten BankID beskrives som forferdelig og tungvint. Alle som står utenfor en digital hverdag må inkluderes – så fort som mulig.

En stor gruppe som står utenfor digitale løsninger og BankID i dag, er utenlandske statsborgere med lovlig opphold i Norge, men som mangler norsk personnummer. Vi mener alle som oppholder seg i Norge over tid, bør kunne delta i fellesskapet på lik linje med andre. Utestengelse fra digitale løsninger er upraktisk, kan føre til ufrivillig svart arbeid og økonomisk kriminalitet.

La oss få på plass inkluderingen av de siste gruppene nå

Stø har i over ett år foreslått for myndighetene og etatene at BankID kan tildeles av et offentlig kontor, enten det er politiet eller andre med skrankepunkter og riktig kompetanse. På den måten kan det offentlige, som har ansvar for identitetsfastsettelse i Norge, bidra til at flere får BankID enn i dag.

Vi lurer på hvorfor en digitaliseringsminister ikke klarer å samle etatene om gryteklare forslag til løsninger som dette. BankID løsrives snart fra bankforholdet, og regelverket setter ikke begrensninger for dette. Så hva venter vi på?

Mange eldre og personer som ikke selv klarer å bruke BankID er også stengt ute fra en sømløs digital hverdag. Allerede i år kommer en sentral fullmaktsløsning i en første versjon. Da vil personer med verge, som ikke selv klarer å bruke BankID, få muligheten til å la vergen utføre oppgaver for seg i offentlige tjenester.

Vi støtter helhjertet et slikt fullmaktsregister, og vi er veldig glade for at arbeidet er i gang. Men 2,6 millioner kroner bevilget til utvikling rekker dessverre ikke langt. Vi oppfordrer regjeringen til å foreslå bevilgninger som monner i statsbudsjettet slik at registeret kan gjelde alle som trenger hjelp, og at løsningen gjøres tilgjengelig også for privat sektor.

La oss få på plass inkluderingen av de siste gruppene nå. Vi trenger ikke vente på en EU-lommebok som kommer om flere år, Karianne Tung!

Øyvind Westby Brekke

Daglig leder i Stø