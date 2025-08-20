SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 10.00

Link Mobility la frem tall for andre kvartal onsdag morgen, der selskapet kunne vise til driftsinntekter på 1.758 millioner kroner. Det er en liten nedgang fra 1.816 millioner i samme kvartal i fjor.

Driftsresultatet endte på 68,3 millioner millioner, ned fra 84,3 millioner i fjor.

Driftsresultatet før ned- og avskrivninger (EBITDA) endte på 165,0 millioner kroner, en liten svekkelse fra 167,8 millioner i samme periode året før.

Link Mobility (Mill. dollar) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 1.758,3 1.816,1 Driftsresultat 68,3 84,3 Resultat før skatt 0,4 74,6 Resultat etter skatt -2,5 62,0

På bunnlinjen endte resultatet før skatt på 0,4 millioner, ned fra 74,6 millioner i andre kvartal i fjor. Resultatet etter skatt ble minus 2,6 millioner kroner, mot 62,0 millioner året før.

Justert EBITDA endte på 212 millioner kroner i andre kvartal, sammenlignet med 180 millioner i samme periode året før.

Fullført oppkjøp

I løpet av kvartalet fullførte Link oppkjøpet av SMSPortal. I tillegg fullførte selskapet også oppkjøpene av The SMS Works og FireText Communications.

Eirik Rafdal i DNB Carnegie og Øystein Elton Lodgaard i ABG Sundal Collier hadde for et par ukers tid siden analyser på Link, der kursmålene ble oppjustert som følge av «vesentlig høyere estimater etter oppkjøpet av SMSPortal og flere mindre oppkjøp, samt en forlengelse av verdivurderingshorisonten til 2026, ettersom SMSPortal forventes å bidra fullt først fra fjerde kvartal 2025.»

Les også Jens Rugseth om tech-aksjen: – Jeg er veldig positiv Link Mobility-aksjen har steget 75 prosent på fire måneder. Aksjene til Jens Rugseth og Rune Syversen er nå verdt over en halv milliard. – Jeg er veldig positiv til selskapet, sier Rugseth.

«Trenden med akselerert vekst innen høy-margin avanserte konversasjonsløsninger på RCS og WhatsApp fortsetter, både i resultatregnskapet og i rekordhøyt antall nye kontrakter for CPaaS-produkter. Vi vil fortsette å drive vekst, utvide vår tilstedeværelse og styrke vår posisjon i det globale CPaaS-markedet i årene som kommer,» kommenterer adm. direktør Thomas Berge.