Analytiker venter kurshopp: Estimatene vil komme opp

Zaptec leverer vekst både på topp- og bunnlinje i andre kvartal. Omsetningen steg 12,3 prosent på årsbasis, mens driftsresultatet steg 20,2 prosent, fremgår det av selskapets kvartalsrapport onsdag.

– Vi går inn i en ny vekstfase ettersom elbilmarkedet får fart. Andre kvartal gikk som forventet, og markerte nok et jevnt skritt fremover for Zaptec. Vi så økende salg, forbedret inntjening, sunn ordreinngang og en økning i installasjonsrater. Gode resultater kommer fra jevn innsats, kommenterer administrerende direktør Kurt Østrem i Zaptec.

Zaptec (Mill. kroner) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 383,0 341,0 Justert ebitda 44 34 Driftsresultat 35 26



– Driftsmessig er vi i en sterk posisjon. Lagernivåene faller, likviditeten styrkes, og vi går inn i andre halvår med solid medvind, fortsetter Østrem.

Analytiker Marcus Gavelli i Pareto Securities venter kurshopp etter selskapets kvartalsrapport.



«Selv om veksten i ordrebeholdningen antyder begrensede estimatendringer for omsetning i 2025, kan den siste markedsutviklingen rettferdiggjøre beskjedne oppgraderinger for 2026 og 2027. Kombinert med lavere driftskostnader forventer vi å øke ebitda for 2025-2026 med 4-6 prosent og ser rom for en positiv kursreaksjon i dag», skriver analytikeren, som har en kjøpsanbefaling og kursmål 27 kroner pr. aksje.

Lagernormalisering

Selskapets lagerbeholdning var 388 millioner kroner i andre kvartal, en nedgang på 68 millioner kroner sammenlignet med forrige kvartalet. Denne utviklingen er et nytt skritt mot normaliserte lagernivåer i 2025, skriver selskapet.

Ordrebeholdningen utgjorde 567 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal, etter en ordreinngang på 445 millioner kroner i kvartalet.

Kontantbeholdningen, inkludert tilgjengelig kassekreditt, innskudd og andre midler, var 466 millioner kroner ved utgangen av kvartalet, sammenlignet med 250 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal i fjor. I løpet av kvartalet ble all ekstern gjeld innløst, noe som ga en netto kontantbeholdning på 166 millioner kroner på 166 millioner ved utgangen av juni.