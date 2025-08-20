– Trump-administrasjonen er opptatt av å kommunisere de historiske suksessene som president Trump har gitt det amerikanske folk til så mange målgrupper og plattformer som mulig, sa Det hvite hus' pressetalskvinne Karoline Leavitt da kontoen @whitehouse ble lansert tirsdag.

Appen har over 150 millioner brukere i USA. Trump har selv gitt Tiktok æren for å ha hjulpet ham med å vinne støtte blant unge velgere da han slo demokraten Kamala Harris i presidentvalget i november 2024.

– President Trumps budskap dominerte Tiktok under valgkampen, og vi er glade for å bygge videre på disse suksessene og kommunisere på en måte ingen annen administrasjon har gjort før, sa Leavitt tirsdag.

Amerikansk etterretning har tidligere hevdet at Tiktoks eierselskap ByteDance er underlagt kinesiske myndigheter, og at appen kan brukes til å påvirke amerikanere. Trump har sagt at Bytedance må selge selskapet til en ikke-kinesisk kjøper, ellers vil Tiktok bli forbudt i USA, med henvisning til nasjonal sikkerhet. Trump har tidligere satt tidsfrister for et slikt salg, men de har stadig blitt forlenget.

(©NTB)