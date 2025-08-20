Biometriselskapet NEXT Biometrics har avdekket uregelmessigheter i salgsprosesser, ordrebehandling og betalingsvilkår knyttet til kunder i Kina.

Selskapets revisor mener det kan være vesentlige feil i regnskapet for 2024, forårsaket av uregelmessighetene eller mulig svindel, ifølge en børsmelding klokken 23 tirsdag kveld.

NEXT Biometrics reveserser dermed inntekter på 12,6 millioner kroner i 2024-regnskapet. Kundefordringer reduseres med 13,7 millioner kroner, mens andre omløpsmidler økes med 1,1 millioner kroner knyttet til forhåndsbetalt merverdiavgift i Kina, som selskapet vil inndrive.

Endringene har en samlet negativ effekt på egenkapitalen på 8,9 millioner kroner for regnskapsåret 2024. Nå vil selskapet hente 15 til 20 millioner kroner i ny egenkapital.

Negativ omsetning

Onsdag morgen slapp selskapet sin andrekvartalsrapport, der det fremgår at justert omsetning var 4,3 millioner kroner, mens rapportert omsetning var minus 2,2 millioner kroner.

«Omsetning for kvartalet var lavere enn forventningene våre på grunn av langsom opptrapping i India og lavt salg i Kina. Vi har gjort en negativ justering på 6,5 millioner kroner for kvartalet på grunn av forventede returer av produkter og rabatteringer på grunn av endrede markedsforhold i Kina», skriver selskapet.

– Vi planlegger å ta tilbake produktene og raskt levere disse til nye eller eksisterende kunder, noen så tidlig som i tredje kvartal. I tillegg er vår omsetnings-pipeline fortsatt sunn. Vi har også gjort interne tiltak for å stramme inn etterlevelse og sikre at vi opprettholder våre verdier og måter å drive virksomhet på tvers av alle markeder, kommenterer administrerende direktør Ulf Ritsvall.

NEXT Biometrics (Mill. kroner) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter −2,2 18,3 Justert ebitda −14 −6,7 Resultat før skatt −19,7 −6,1



Vurderer M&A

Gitt de positive utsiktene har NEXT Biometrics besluttet å vurdere alternative muligheter innen fusjoner og oppkjøp, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

– Ved å posisjonere NEXT som en konsolidator av biometriske løsninger, kan vi styrke vår markedsposisjon, utvide tilbudet vårt og åpne for nye inntektsstrømmer til fordel for våre kunder, ansatte og aksjonærer. Vi vil også kunne realisere kostnadseffektivitet på tvers av drift og produktlinjer. Det overordnede målet er å bygge en ledende leverandør av biometrisk maskinvare og løsninger som er den foretrukne partneren for OEM-er og andre kundeprosjekter, fortsetter Ritsvall.

Selskapet hadde en kontantposisjon på 22,1 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal.

Emisjon

Halv ni onsdag morgen melder selskapet at det søker å hente mellom 15 og 20 millioner kroner i ny egenkapital, til kurs 4,25 kroner pr aksje, tilsvarende sluttkurs tirsdag. Enkelte eksisterende aksjonærer garanterer for minst 15 millioner kroner i emisjonen, mot en garantiprovisjon på tre prosent.

I en annen separat børsmelding onsdag fremgår det at selskapet har mottatt en ordre i India for sin nye FAP 30 «Granite»-sensor. Kontrakten har en verdi på3,2 millioner kroner, med første levering planlagt til fjerde kvartal.