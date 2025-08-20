OpenAI-topp: Vil se på børsnotering

Open AIs finansdirektør, Sarah Friar, sier til CNBC at selskapet vil vurdere en børsnotering «på et tidspunkt i fremtiden».

Selskapet, som står bak språkmodellen ChatGPT, ble opprinnelig etablert som en non-profit, og skulle utvikle AI til fordel for menneskeheten, ikke av kommersielle grunner.

I 2019 annonserte selskapet en «capped profit»-struktur, der ansatte og investorer kan tjene en viss mengde, mens alt overskytende tilbakeføres til non-profit-delen for samfunnsnyttige formål.

Tidligere i august hentet selskapet 8,3 milliarder dollar i en pengeinnhenting kunngjort i mars, på totalt 40 milliarder. Japanske SoftBank er forpliktet til å bidra med 30 milliarder dollar, og har så langt investert 7,5 milliarder. Resten skal investeres i løpet av året.

For noen dager siden ble det kjent at OpenAI-ansatte skal selge aksjer verdt 6 milliarder dollar til SoftBank og andre investorer, i en verdsettelse på 500 milliarder dollar.

Det foregår også komplekse forhandlinger med Microsoft, da selskapet har rett på en god andel av inntektene, samt immaterielle rettigheter.

Før en eventuell børsnotering må selskapet trolig restruktureres til en klassisk for-profitt-modell, det er også et krav fra Softbank.