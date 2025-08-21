Galaxy Z Flip 7 - Nå begynner den å gi mening
Større skjermer, tynnere design og Dex gjør Flip 7 til den mest gjennomførte modellen så langt.
Samsung har gjort noen små, men merkbare grep i årets Flip-modell. Telefonen har blitt litt høyere og bredere, men er samtidig tynnere enn før. Hengselet er redesignet og tar mindre plass. Resultatet er en telefon som føles mindre klumpete og ligger bedre i hånden, både lukket og åpen.
Det er ikke en dramatisk endring, men etter noen få dager i bruk kjennes Flip 7 ut som den mest polerte modellen til nå.
Endelig en ordentlig frontskjerm
En av de største oppgraderingene i Flip 7 er frontskjermen. Den er nå på 4,1 tommer, har en lysstyrke på opptil 2600 nits og dekker hele fronten. Skjermen strekker seg nå rundt kameraene og gir et ryddigere utseende. Med 120 Hz oppdateringsfrekvens og høyere oppløsning, føles den også raskere og mer responsiv.
Selv om skjermen ser bra ut, er den fortsatt begrenset av programvaren. Samsung holder fast på en widget-basert løsning, der du får varsler, kalender, musikkontroller og tilgang til enkelte apper via widgets.
Full apptilgang mangler, men med den nye «Now Bar», som kan vise sanntidsaktiviteter og gi rask tilgang til varsler og apper, føles grensesnittet likevel mer nyttig og mer logisk enn tidligere.
Større hovedskjerm, mindre brett
Åpner du Flip 7, får du en 6,9 tommer stor AMOLED-skjerm som er like lyssterk som frontskjermen og har støtte for HDR10+ og 120 Hz LTPO-teknologi som dynamisk justerer oppdateringsfrekvensen for å spare strøm. Den oppleves skarp og responsiv, og rammen rundt er blitt merkbart tynnere.
Bretten er fortsatt synlig, men ikke påtrengende. Du ser den i visse vinkler, og du kjenner den hvis du sveiper over skjermen. Men Samsung har jobbet videre med å gjøre den mindre tydelig ved hjelp av forbedret hengsel, og den er mye lettere å overse nå enn på tidligere generasjoner.
DeX gjør Flip mer voksen
Samsung har for første gang gitt Flip-serien støtte for DeX, altså Samsungs skrivebordsmodus. Kobler du telefonen til en ekstern skjerm, får du et PC-lignende grensesnitt med apper i vinduer, støtte for mus og tastatur og mulighet for multitasking som på en vanlig datamaskin.
Dette løfter Flip-serien fra å være en ren designtelefon til noe som også kan fungere som et arbeidsverktøy.
Samsung gambler på egen prosessor
I motsetning til Fold 7 og S25-serien, som bruker Snapdragon 8 Gen 3, leveres Flip 7 kun med Samsungs egen Exynos 2500. Det er ingen regional fordeling, ingen variasjoner. Det er Exynos som gjelder, uansett hvor du kjøper den.
Ytelsen er god nok. I testperioden har telefonen vært responsiv, apper åpner raskt, og det meste flyter fint. Men Exynos er fortsatt kjent for svakere grafikk og mer varmeutvikling enn Snapdragon. Det er ikke noe de fleste vil legge merke til, men for de som presser mobilen hardt og folk som planlegger å ha denne telefonen i flere år, er det verdt å merke seg.
Kameraene er like gode som i fjor
Her skjer det lite nytt. Flip 7 har samme 50 MP hovedkamera og 12 MP ultravidvinkel som forgjengeren. Det er ikke en dårlig kombinasjon, men ikke på nivå med S25 Ultra eller Fold 7.
Samsung har derimot justert bildebehandlingen, og bildene virker skarpere og mer balanserte med roligere farger enn tidligere. Portretter ser mer naturlige ut, og HDR griper mindre aggressivt inn, men under mørke forhold er det fremdeles støy.
Selfiekameraet på 10 MP er bra, men ikke best. Du får klart bedre resultater om du bruker hovedkameraet sammen med frontskjermen.
Bedre batteri, og endelig nok til én hel dag
Flip 7 har fått et batteri på 4300 mAh, opp fra 4000 i Flip 6. Sammen med mer effektiv skjerm og programvare holder den en hel dag uten problemer. Under testingen leverte den rundt syv timers skjermtid med moderat bruk. Batteritiden er kanskje ikke spektakulær, men det er mer enn nok til at du kommer deg trygt gjennom dagen uten rekkeviddeangst.
Den beste Flip-en så langt, men ikke helt i mål
Galaxy Z Flip 7 er ikke revolusjonerende, men den er mer gjennomført enn noen tidligere modell. Skjermene er større, DeX er på plass, og designet er blitt slankere og lettere å leve med. Flip 7 er ikke lenger for spesielt interesserte.
Likevel er det ting som holder den litt tilbake. Kameraene står på stedet hvil, og Exynos i stedet for Snapdragon kan kanskje oppleves som en nedgradering for dem som forventer topp ytelse.
For de fleste vil dette være den beste Flip-opplevelsen til nå. Og for deg som vil ha en kompakt telefon med noe ekstra, har Flip 7 blitt lett å anbefale.
Startpris: 12.490 kroner (256 GB)
Samsung Galaxy Z Flip 7
Fordeler:
- Større frontskjerm med høy lysstyrke (2600 nits)
- Innvendig skjerm med tynnere rammer
- Slankere og lettere design
- DeX-støtte
- Batteri som holder lenge
Ulemper:
- Kun Exynos (mindre kraftig enn Snapdragon)
Kameraene er uendret fra Flip 6
Frontskjermen gir fortsatt ikke full apptilgang
Pris:
Fra 12.490 kroner (12 GB RAM og 256 GB lagring)
|Spesifikasjon
|Galaxy Z Flip 7
|Hovedskjerm
|6,9" Dynamic AMOLED 2X, 2520 x 1080 (21:9), LTPO 1–120 Hz, HDR10+, opptil 2600 nits
|Frontskjerm (FlexWindow)
|4,1" Super AMOLED, 1048 x 948, 60/120 Hz, opptil 2600 nits
|Prosessor
|Exynos 2500 (3nm, spesialtilpasset for Galaxy)
|Minne & lagring
|12 GB RAM + 256/512 GB lagring
|Kamera bak
|50 MP vidvinkel (OIS, f/1.8) + 12 MP ultravidvinkel (f/2.2)
|Selfiekamera
|10 MP (f/2.2)
|Batteri
|4300 mAh, 25W kablet lading (50 % på 30 min), trådløs lading + Wireless PowerShare
|Dimensjoner (lukket)
|75,2 x 85,5 x 13,7 mm
|Dimensjoner (åpen)
|75,2 x 166,7 x 6,5 mm
|Vekt
|188 gram
|Materiale
|Armor Aluminum ramme, Corning Gorilla Glass Victus 2
|Operativsystem
|Android 16 med One UI 8
|Tilkobling
|5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, eSIM + NanoSIM
|Vannbestandighet
|IP48
|Sikkerhet
|Samsung Knox med Knox Vault
|Farger
|Jet Black, Blue Shadow, Coral Red, Mint (kun online)