Ytelsen er god nok. I testperioden har telefonen vært responsiv, apper åpner raskt, og det meste flyter fint. Men Exynos er fortsatt kjent for svakere grafikk og mer varmeutvikling enn Snapdragon. Det er ikke noe de fleste vil legge merke til, men for de som presser mobilen hardt og folk som planlegger å ha denne telefonen i flere år, er det verdt å merke seg.