Sterk vekst – henter penger med rabatt

Teknologiselskapet Huddly la torsdag frem rapporten for andre kvartal, der selskapet endte med en omsetning på 56,7 millioner kroner, opp fra 39,1 millioner året før. Det tilsvarer en omsetningsvekst på 45 prosent.

Det ga et driftsresultat på minus 26,1 millioner kroner, noe bedre enn minus 49,6 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet før ned- og avskrivninger, ebitda, ble minus 11 millioner, mot minus 34,2 millioner i andre kvartal året før.

Resultatet før skatt endte på 20,2 millioner kroner, en bedring fra minus 53,8 millioner i fjor.

Huddly (Mill. kr) 2.kv/25 2.kv/24 Omsetning 56,7 39,1 Driftsresultat -26,1 -49,6 EBITDA -11 -34,2 Resultat før skatt -20,2 -53,8

Uutnyttet marked

Selskapet skriver i rapporten at det underliggende markedet for Huddlys produkter er sterkt. Selskapet utvikler videokonferansesystemer, og ifølge selskapet er det et enormt uutnyttet marked ettersom bare 10-15 prosent av flere hundre millioner møterom er utstyrt med videokonferansesystemer.

Prioriteten frem mot 2027 er å øke markedsandelen gjennom videreutvikling av salg via kanalpartnere, samt tett samarbeid med eksisterende og nye strategiske partnere.

Selv om forretningsplanen forblir uendret og har begynt å vise resultater, har Huddly revidert sine vekstmål.

Guidingen er nå en omsetning i 2025 i området mellom 240 millioner og 280 millioner kroner, og positiv kontantstrøm i 2026. Endringen er hovedsakelig relatert til utsettelse av inntekter fra strategiske partnerskap og justeringer i arbeidskapitalbehov, opplyses det.

Henter penger

For å bygge bro til positiv kontantstrøm i 2026 har selskapet planer om å utføre en rettet emisjon på 50–75 millioner, hvorav 50 millioner er garantert.

Tegningskursen er satt til 11 kroner pr. aksje, som tilsvarer en rabatt på omtrent 15 prosent fra markedskursen på 13 kroner.

Pengene er planlagt å brukes til forskning og utvikling, produksjon og forbedring av nye produkter, onboarding av nye strategiske partnere, utvidelse av kanalsalg samt generelle arbeidskapitalbehov for å støtte vekst.