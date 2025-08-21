Nvidia og Uber investerer: Verdsettes til 61 mrd.

Det Softbank-støttede selskapet Nuro har hentet friske penger fra blant annet Uber og Nvidia i ny runde.

Publisert 18:39
FULLFØRT EMISJON: Start-upen fra California har akkurat hentet 203 millioner dollar i ny emisjon.  Foto: Bloomberg
Martha Schøyen Raaum
Den California-baserte oppstarten Nuro, som utvikler teknologi for selvkjørende biler, har gjennomført en emisjon på 203 millioner dollar. Etter emisjonen verdsettes selskapet til 6 milliarder dollar, ifølge Financial Times.

– Med denne nye kapitalen er vi godt posisjonert til å fortsette neste fase av veksten vår, som vil innebære å levere nye kommersielle partnerskap for å realisere autonomi i global skala, ifølge Dave Ferguson, medgründer og president i Nuro.

Uber og Nvidia deltok i emisjonen. Begge har de siste årene økt satsingen på selvkjørende teknologi. Uber har inngått flere avtaler med bilprodusenter og teknologiselskaper, mens Nvidia har investert i blant annet kinesiske WeRide.

Nuro ble startet i 2016 av Dave Ferguson og Jiajun Zhu som nå er adm. direktør i selskapet. Begge var tidligere utviklere i Googles selvkjørende bilprosjekt, Waymo. Selskapet gikk først inn i leveringstjenester med roboter, men har siden dreid virksomheten over til å lisensiere teknologi for selvkjørende personbiler og robottaxier.

Nuro har inngått samarbeid med elbilprodusenten Lucid og Uber for å lansere en global robotaxi-tjeneste. Uber planlegger å ta i bruk over 20.000 Lucid Gravity-SUV-er utstyrt med Nuros system fra 2026, på tvers av en rekke markeder.

Selskapet har tidligere fått investeringer fra SoftBank og har totalt hentet 2,3 milliarder dollar.

