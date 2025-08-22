Sony WH-1000XM6 – tilbake på topp
Sony har ryddet opp etter XM5 og gir oss et headset som igjen setter standarden for komfort, lyd og støydemping.
Sony har ryddet opp etter fadesen med XM5. XM4 ble raskt en klassiker, mens XM5 aldri helt traff blink. XM6 henter tilbake det beste fra XM4, samtidig som flere viktige detaljer er forbedret. Testen er gjort både i Finansavisens podcaststudio og på vei til jobb, to svært forskjellige miljøer som setter både støydemping og lydkvalitet på prøve.
Case closed
Det mest merkbare steget fremover handler ikke om lyd, men om etui. XM5 kom med en klumpete boks som gjorde transport tungvint.
XM6 kan endelig brettes igjen, og etuiet er både mindre, lettere og mer praktisk med magnetlås. Nå tar de mindre plass i sekken og er langt enklere å ha med seg. XM5 nektet å brette seg, og resultatet var et monstrøst etui som minnet mer om håndbagasje. Nå er Sony tilbake med en løsning som faktisk gir mening i hverdagen.
Selve hodetelefonene er solide, med puter som sitter behagelig over tid og en bøyle som fordeler vekten godt. Materialene føles påkostet, og byggekvaliteten er tydelig en oppgradering fra tidligere generasjoner.
Stille. Veldig stille
Sony setter nok en gang standarden for støydemping. Det hele er så effektivt at det kan føles voldsomt, særlig fordi hodetelefonene allerede gir en betydelig passiv demping uten elektronikk aktivert.
På trikken ble lyden av skinner, bremsing og småprat fra folk rundt nesten helt borte. Det føltes mer som å se en stumfilm enn å være midt i morgenrushet. På vei til jobb var det også helt stille, og det kan kanskje oppleves litt for intenst over tid for noen. I studio forsvant ventilasjonen totalt. Stillheten er så imponerende at du nesten glemmer at verden fortsatt lager lyd rundt deg.
«Pass through» er en litt rar mellomting. Den slipper inn lyder fra omgivelsene, men forsterker småting man normalt ikke legger merke til. Som når armen subber mot jakken og lyden plutselig blir overdreven. Resultatet er mer distraksjon enn hjelp, og de fleste vil nok foretrekke enten full støydemping eller helt av.
Lyd som faktisk engasjerer
Sony har justert lydbildet slik at det fremstår friskere og mer dynamisk enn både XM4 og XM5. Bassen er stram og kontrollert, mellomtonen ryddigere, og diskanten har mer luft. Helheten oppleves mer levende og engasjerende, enten det gjelder elektronisk musikk, podcaster eller akustiske opptak.
Sammenlignet med eldre generasjoner som XM2 merkes forbedringene tydelig, selv om lydsignaturen fortsatt er tro mot Sonys velkjente balanse mellom kraft og klarhet. Dette er ikke et headset som søker å være nøytralt, men snarere underholdende.
App eller ikke app
Sonys app er full av justeringsmuligheter. EQ, tetthetstester, adaptive profiler og kontroll på støydemping er på plass. For de som liker å skru er det et stort pluss, men for mange kan det bli mer omfattende enn nødvendig. Heldigvis fungerer hodetelefonene bra uten å røre appen.
Tilbake på topp
Sony WH-1000XM6 er en tydelig oppgradering som tar tilbake posisjonen som referansemodell. Endelig kan de brettes sammen igjen og legges i et mindre etui som faktisk er praktisk å ha med seg. Byggekvaliteten er solid, komforten gjør dem enkle å bruke hele dagen, lyden oppleves friskere og mer levende, og støydempingen er fortsatt markedets beste.
«Pass through» føles fortsatt unødvendig og appen kan virke overlesset, men helheten er så solid at XM6 fremstår som det mest komplette headsettet på markedet i 2025.
Pris: 5.490 kroner
Sony WH-1000XM6
Fordeler:
- Markedets beste støydemping
- Komfortable å bruke i timesvis
- Mer dynamisk lyd enn XM5 og XM4
- Solid byggekvalitet og smart etui
- God batteritid og hurtiglading
Ulemper:
- Støydemping kan føles i overkant intens
«Pass through» virker kunstig
Appen er unødvendig omfattende
Pris:
5.490 kroner