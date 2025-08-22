På trikken ble lyden av skinner, bremsing og småprat fra folk rundt nesten helt borte. Det føltes mer som å se en stumfilm enn å være midt i morgenrushet. På vei til jobb var det også helt stille, og det kan kanskje oppleves litt for intenst over tid for noen. I studio forsvant ventilasjonen totalt. Stillheten er så imponerende at du nesten glemmer at verden fortsatt lager lyd rundt deg.