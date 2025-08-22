Milliardforlik med eks-ansatte

Elon Musk og hans sosiale medie X har inngått et tentativt forlik med tidligere ansatte på 500 millioner dollar, omtrent 5 milliarder kroner.

Publisert 06:32 | Oppdatert 06:32
FORLIK: For Elon Musk. Foto: NTB
NTB
Forliket kommer fram i et brev til en domstol onsdag, hvor de ber om å få utsatt et planlagt rettsmøte for å fullføre forliket.

Musk sparket rundt 6.000 ansatte da han i 2022 kjøpte Twitter og døpte det om til X.

En rekke av dem saksøkte ham og krevde blant annet sluttpakker. Det var i 2019 forhandlet fram sluttpakker på to måneder til alle ansatte, og større for dem som hadde jobbet der lenger. Enkelte ledere hadde seks måneders utestående lønn fra selskapet. Da de ble sparket fikk mange enten ingen eller en måned etterlønn i sluttpakke, ifølge søksmålet.

Forliket kan dermed sette et punktum for gruppesøksmålet i California, mens andre rettssaker i både California og Delaware fortsetter.

(©NTB)

