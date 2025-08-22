Meta Platforms fortsetter jakten på de beste hodene innen kunstig intelligens. Nå har selskapet hentet nok en nøkkelansatt i Apple, opplyser kilder med kjennskap til saken til Bloomberg.

Frank Chu, som har ledet Apples AI-team med fokus på skytjenester, modelltrening og søk, skal ifølge kildene begynne i Meta Superintelligence Labs (MSL). Han blir minst den sjette AI-ansatte som går fra Apple til Meta.

«Fluktruten» ble åpnet i juli da Ruoming Pang, som grunnla Apples modellteam, ble lokket over til Meta med en lønnspakke på 200 millioner dollar. Siden har AI-ingeniørene Tom Gunter, Mark Lee, Bowen Zhang og Yun Zhu fulgt etter.

Trapper ned AI-rekrutteringen

Med unntak for Pang regnes denne seneste overgangen ifølge nyhetsbyrået som Apples største tap, gitt Frank Chus brede ansvar og høye posisjon. Han var nestkommanderende under Benoit Dupin, som leder avdelingen for Apples AI-infrastruktur og rapporterer direkte til selskapets AI-sjefstrateg John Giannandrea.

GÅR TIL META: Frank Chu

Chu skal i Meta jobbe i en ny gruppe kalt MSL Infra, med ansvar for nettopp AI-infrastruktur. Tidligere denne uken ble Metas AI-lab omorganisert i fire seksjoner, alle under tilsyn av tidligere Scale AI-sjef Alexandr Wang.

Til tross for at Chu nå er hentet inn, trapper Meta ned rekrutteringen etter de siste månedene å ha brukt flere milliarder dollar i oppbyggingen av AI-laben.

«For å håndtere arbeidsstyrken på en ansvarlig måte og sikre at både nåværende og fremtidige roller er i tråd med våre viktigste prioriteringer, pauser vi ansettelser på tvers av alle MSL-team, unntatt forretningskritiske roller», skrev selskapet ifølge Bloomberg i et internt notat til HR-ledere denne uken.

Musk-invitasjon til OpenAI-bud

Samtidig omtaler Financial Times fredag Meta-sjef og -gründer Mark Zuckerberg, som ifølge rettsdokumenter ble kontaktet av Elon Musk i februar og invitert med på OpenAI-budet på nærmere 100 milliarder dollar.

Som respons på juridiske spørsmål opplyste Musk ifølge dokumentene OpenAI om at han hadde kommunisert med Meta-sjefen om muligheten for å bidra i finansieringen av budet på ChatGPT-produsenten, men verken Zuckerberg eller Meta signerte en intensjonsavtale om å bli med på budet som ble avslått og så latterliggjort av OpenAI-sjef og -gründer Sam Altman.

Musk er medgründer av OpenAI og investerte titalls millioner dollar der før han forlot styret i 2018 og startet xAI i 2023.

Et potensielt Musk/Zuckerberg-samarbeid ville ifølge avisen ha stått i sterk kontrast til hvordan de to i 2023 utvekslet spydigheter og til og med utfordret hverandre til en «cage fight», etter Metas lansering av Threads som en konkurrent til Musks X.