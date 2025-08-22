Trump tar eierandel i Intel: – En glimrende avtale

Intel har sagt ja til å gi den amerikanske staten en eierandel tilsvarende ti prosent, ifølge Bloomberg.

– De har gått med på det, og jeg mener det er en glimrende avtale, sa Trump i Det hvite hus fredag.

Avtalen innebærer at deler av tilskuddene fra Chips and Science Act konverteres til eierskap. Dermed bryter USA med en praksis der staten tradisjonelt har holdt seg unna direkte eierskap i børsnoterte selskaper, unntatt i kriser eller krig.

Trump hevder at avtalen vil «gjenreise Intel», som han mener har blitt hengende etter konkurrentene. Han fortalte at ideen oppsto under et møte med toppsjef Lip-Bu Tan tidligere i august.

Aksjen stiger 5,2 prosent til 24,71 dollar pr. aksje på nyheten.

Handelsminister Howard Lutnick signaliserte tidligere denne uken at regjeringen vil kreve mer igjen for skattebetalernes penger.

– Målet er å «få en god avkastning, ikke bare dele ut gratis tilskudd», sa han til CNBC.

Analytikere peker på at dette kan åpne for en ny type statlig intervensjon i teknologisektoren. En amerikansk tjenestemann understreker at selskaper som øker sine investeringer i USA, som TSMC og Micron, ikke vil bli presset til å gi fra seg eierandeler.

Trump har de siste månedene lagt press på flere industrigiganter. I august fikk han både Nvidia og AMD til å love 15 prosent av inntektene fra AI-salg til Kina.

Intel har de siste årene slitt med fallende markedsandeler og mistet teknologisk forsprang. Nå satser Trump på at statlig eierskap kan bli vendepunktet.