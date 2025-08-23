En mørk sky over programvaregigantene

«Kunstig intelligens (AI) spiser programvareselskapene». Dette er en av flere populistiske vendinger som brukes om en stigende investorskepsis overfor selv store amerikanske programvareselskaper. Nervøsiteten kan også klart avleses fra kursene. Monday.com, som leverer skybasert programvare for arbeidsflyt og prosjektstyring, har fått spesiell hard medfart. På tre måneder har dette SaaS-selskapet tapt 43 prosent av markedsverdien.

Med agentene og andre løsninger basert på kunstig intelligens, vokser nye og spennende prismodeller frem

Blodbadet blant programvareselskapene har også spredd seg til andre store aktører. Atlassian, som leverer verktøy for prosjektplanlegging og -styring, som Jira, Confluence og Trello, har tapt 44 prosent de seneste seks månedene. Investorene i HubSpot – som leverer skybasert CRM-programvare – har i samme periode sett aksjen falle 39 prosent. Noe bedre er det for Salesforce – også et CRM-selskap – som «kun» har tapt 23 prosent det seneste halvåret.

Ifølge en rapport fra AlixPartners – et internasjonalt konsulent- og rådgivningsselskap i New York – er over 100 av disse selskapene nå under sterkt press. Rapporten med den dristige tittelen «The End of a Software Era» hevder selskapene blir klemt mellom innovative AI-oppstartselskaper og etablerte giganter. De tradisjonelle SaaS-modellene med brukerbasert prising mister fotfeste.

Kundene etterspør i større grad intelligente, AI-drevne agenter som kan automatisere arbeidsflyt og beslutninger. Samtidig er det en trend mot mer resultatbaserte prismodeller hvor man betaler for effekt fremfor lisenser. Det spekuleres derfor i om tradisjonelle SaaS-modeller har sett sine glansdager. Den voldsomme fremmarsjen av digitale AI-agenter er hovedårsaken til investorenes nervøsitet.

Men ikke alle er villige til å spå programvareselskapenes undergang. Med helt andre prisnivåer på aksjene ser mange analytikere gode oppsider i disse aksjene nå. Monday.com leverte en omsetningsvekst på 26 prosent i andre kvartal og en tilgang på nye kunder som klart overstiger frafallet. Selskapet rapporterte dog litt lavere forventning til tredje kvartal. Det fikk aksjen til å falle 27 prosent. Morgan Stanley mener at kursreaksjonen er overdrevet, og har gitt vurderingen «overvekt» med en forventning som ligger 53 prosent over dagens nivå. Salesforce, som har rettet seg litt den siste tiden etter at det aktivistiske hedgefondet Starboard Value doblet sin eierandel i selskapet, kan få styrket tillit. Analytikere ser betydelig oppside i denne aksjen.