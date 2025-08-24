Blodbad for milliardærer: – Vi rykket ned i Obos-ligaen
Søkkrike investorer har tapt 300 millioner på tre år, og taper nye 100 millioner i år. Nå er det full oppvask. – Selskapet har vært hypet og vi har vært naive. Vi kan ikke dra til Champions League-finalen med et fjerdedivisjonslag, sier ny styreleder.
STORE TAP: – Selskapet har vært hypet. Vi har vært naive eller tenkt for stort i en tidlig fase, sier Wheel.mes nye styreleder Kenneth Ragnvaldsen som har sablet ned kostnadene med 30-40 prosent. Foto: Eivind Yggeseth