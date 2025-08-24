Spotifys konsernsjef Alex Norström røper prisøkningene i et intervju med Financial Times, som er gjengitt av flere medier. Prisene økes fordi strømmetjenesten skal utvikles på veien mot å nå målet om 1 milliard brukere, skriver CNBC.

Tidligere i august varslet Spotify at månedsbetalingen for visse markeder kom til å øke fra september av. Dette gjaldt blant annet Sørøst-Asia, Midtøsten, Afrika, Europa, Latin-Amerika og Asia-Stillehavsregionen.

– Prisøkninger og prisendringer er en del av verktøykassen og vi kommer til å gjøre det når det gir mening, sier Norström ifølge CNBC.