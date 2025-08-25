Apple har gått til søksmål mot den kinesiske smarttelefonprodusenten Oppo, melder Bloomberg.

Selskapet anklager Oppo for å ha rekruttert sensorsystemarkitekt Chen Shi fra Apple Watch-teamet og oppfordret ham til å ta med seg konfidensiell informasjon.

Ifølge søksmålet skal Shi i hemmelighet ha fått tilgang til konfidensielle dokumenter om Apples helsesensorteknologier for å utvikle en konkurrerende smartklokke for Oppo.

KINESISK GIGANT: Oppo er en av verdens største smarttelefonprodusentene, med en andel på rundt 9 prosent globalt. Foto: BLoomberg

Lastet ned filer

Shi skal blant annet ha arrangert dusinvis av én-til-én-møter med kolleger for å samle informasjon, og bare dager før han sluttet i juni, lastet han ned 63 filer fra en beskyttet mappe og overførte dem til en USB-minnepinne.

Apple hevder Shi skjulte sin overgang til Oppo, formelt Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., ved å fortelle kolleger at han skulle flytte til Kina for å ta seg av sine foreldre. I virkeligheten gikk han til Oppos forskningssenter i Silicon Valley, som drives under navnene Oppo og InnoPeak, ifølge Bloomberg.

Før han forlot Apple, skal Shi ha skrevet til Oppos visepresident for helseteknologi at han hadde «gjennomgått diverse interne materialer og hatt mange 1:1-møter i et forsøk på å samle så mye informasjon som mulig — vil dele alt med dere senere.»

Visepresidenten skal ha svart «greit» og sendte en «OK»-emoji, står det i søksmålet.

Les også Kamphanen sa nei til AI-allianse Mark Zuckerberg avslo da Elon Musk spurte ham om å bli med på OpenAI-budet i februar. Nå har han styrket sitt eget AI-lag ytterligere.

Lover å samarbeide

Oppo sier på sin side at selskapet respekterer andres forretningshemmeligheter, ikke har misbrukt Apples teknologi, og at det ikke finnes bevis for at Shi brøt regler under sin tid i Oppo. Selskapet lover å samarbeide med rettsprosessen.

Ifølge Bloomberg advarer Apple om at dersom Shis og Oppos handlinger blir stående ustraffet, kan det undergrave selskapets investeringer i innovasjon og gi konkurrenter en urettferdig fordel.

Apple har tidligere saksøkt både eks-ansatte og konkurrenter for tyveri av bedriftshemmeligheter, blant annet tidligere ingeniører fra elbilprosjektet og i en pågående rettsstrid med Masimo om smartklokketeknologi.