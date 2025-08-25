Hvordan denne børsuken vil gå blir fort definert av onsdagens kvartalstall fra Nvidia. Håpet blant investorene er at rapporten vil dempe frykten rundt investeringer i kunstig intelligens (AI), og bli en bekreftelse på at den seneste kursoppgangen ikke bare er en ny teknologiboble.

– Nvidia er avgjørende for aksjemarkedet fordi ethvert tegn til videre styrke vil være drivstoffet som kan sette fyr på dette markedet. Risikoen som truer er at hele AI-satsningen kan ha nådd toppen om Nvidia ikke leverer og kommer med en forsiktig guiding. Det vil ryste markedene, sier Eric Beiley, direktør for formuesforvaltning hos Steward Partners til Bloomberg.

Han er aksjonær i Nvidia, men opplyser at han har begynt å sikre seg i aksjen som nå er mindre enn 3 prosent unna toppnoteringen tidligere denne måneden.

– Skyhøy prising

Rapporten kan utløse en stor kursreaksjon, og opsjonstradere priser ifølge nyhetsbyrået inn en bevegelse på 6 prosent i den ene eller andre retningen.

SIKRER SEG: Formuesforvalter Eric Beiley i Steward Partners. Foto: LinkedIn

På dagens kursnivåer er Nvidia priset til rundt 34 ganger forventet inntjening (såkalt «blandet» forward P/E som kombinerer resultater fra forrige kvartal med forventede resultater de neste kvartalene) – som er under det 5-årige snittet på 39. S&P 500 handles til rundt 22 ganger forventet inntjening – over sitt 10-årige snitt på 19.