– AI er som dotcom-boblen
OpenAI kan bli priset til 500 milliarder dollar i en ny finansieringsrunde. Gründer Sam Altman sammenligner nå AI-utviklingen med det glade 1990-tallet.
Hvordan denne børsuken vil gå blir fort definert av onsdagens kvartalstall fra Nvidia. Håpet blant investorene er at rapporten vil dempe frykten rundt investeringer i kunstig intelligens (AI), og bli en bekreftelse på at den seneste kursoppgangen ikke bare er en ny teknologiboble.
– Nvidia er avgjørende for aksjemarkedet fordi ethvert tegn til videre styrke vil være drivstoffet som kan sette fyr på dette markedet. Risikoen som truer er at hele AI-satsningen kan ha nådd toppen om Nvidia ikke leverer og kommer med en forsiktig guiding. Det vil ryste markedene, sier Eric Beiley, direktør for formuesforvaltning hos Steward Partners til Bloomberg.
Han er aksjonær i Nvidia, men opplyser at han har begynt å sikre seg i aksjen som nå er mindre enn 3 prosent unna toppnoteringen tidligere denne måneden.
– Skyhøy prising
Rapporten kan utløse en stor kursreaksjon, og opsjonstradere priser ifølge nyhetsbyrået inn en bevegelse på 6 prosent i den ene eller andre retningen.
På dagens kursnivåer er Nvidia priset til rundt 34 ganger forventet inntjening (såkalt «blandet» forward P/E som kombinerer resultater fra forrige kvartal med forventede resultater de neste kvartalene) – som er under det 5-årige snittet på 39. S&P 500 handles til rundt 22 ganger forventet inntjening – over sitt 10-årige snitt på 19.
– Verdsettelsen er på skyhøye nivåer. Likevel velger investorene å overse dette i forventning om at disse AI-favorittene vil fortsette å levere strålende resultater, fortsetter Beiley overfor Bloomberg.
Kina-spenning
Ett stort spenningsmoment før kvartalsrapporten er hva Nvidia sier om Kina. Trump-administrasjonen ga nylig Nvidia og Advanced Micro Devices tillatelse til å gjenoppta Kina-salget så lenge de gir 15 prosent av inntektene til myndighetene.
Beijing oppmuntret så lokale selskaper til ikke å bruke Nvidias H20-brikke designet for Kina, hvorpå Nvidia ifølge The Information har svart med å be komponentleverandører om å stoppe produksjon tilknyttet H20-grafikkprosessorene.
– Markedet forventet at Nvidia til slutt ville få slippe inn igjen i Kina. Problemet nå er at administrasjonen har hevdet at H20-brikken nærmest er utdatert, og Kina har tatt det ille opp. Kina frykter også at USA kan bruke Nvidia-brikker til å skape bakdører inn til kinesisk teknologi, uttaler sjefstrateg Michael O’Rourke hos Jonestrading til Bloomberg.
Lite høydeskrekk
Wall Street forventer et justert resultat pr. aksje på 1,01 dollar for Nvidia i andre kvartal av inntekter på over 46 milliarder dollar. I så fall snakker vi om et hopp på mer eller mindre 50 prosent for begge tallstørrelsene i forhold til samme periode i fjor.
Hvor treffsikre disse forventningene er gjenstår å se, men sterke kvartalstall fra flere av Nvidias kunder – som Meta og Microsoft – peker iallfall i positiv retning.
Analytikerstanden ser ikke ut til å ha nevneverdig høydeskrekk i forkant av Nvidia-rapporten, og nyhetsbyrået viser til at minst ni av de 79 analytikerne som dekker selskapet har økt kursmålene bare den siste uken. Gjennomsnittlig kursmål ligger nå over 194 dollar, rundt 9 prosent opp fra fredagens sluttkurs på 178 dollar.