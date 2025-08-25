Addovation i 2019: Vokser på melk og brød-IT
De leverer kanskje ikke markedets mest fancy programvareløsninger, men gründerselskapet Addovation har på ti år gått fra 0 til nærmere 100 millioner kroner i omsetning.
Publisert 25. aug. 12:28 | Oppdatert 25. aug. 12:40
Blir flere: - Vi har bygget opp en større gjeng med konsulenter, og dermed får vi utnyttet noen av stordriftsfordelene, sier daglig leder Per Inge Sævareid. Videre mot høyre teknologisjef Kenneth Smith og rådgiver Sigrid Marie Saastad. Foto: Anders Horntvedt