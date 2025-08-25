Ukraina kan miste Starlink-tilgang

Bakgrunnen for situasjonen er at det er Polen som betaler for Ukrainas bruk av Starlink. Den satellittbaserte nettjenesten er svært viktig for Ukrainas forsvarsstyrker.

Den polske presidenten Karol Nawrocki la mandag ned veto mot et budsjettvedtak som forlenger økonomisk støtte til ukrainske flyktninger i Polen. På meldingstjenesten X skriver visestatsminister og digitaliseringsminister Krzystof Gawkowski at vetoet også rammer finansieringen av Ukrainas Starlink-tilgang.

En talsperson for Nawrocki sier imidlertid at Starlink-finansieringen er sikret hvis nasjonalforsamlingen vedtar et budsjettforslag lagt fram av presidenten.

Den ukrainske kringkasteren Suspilne melder at Ukraina er i samtaler med Polen om Starlink-finansieringen. Det er det amerikanske selskapet SpaceX, ledet av Elon Musk, som står bak Starlink.

