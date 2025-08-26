Resultatnedgang for Bouvet: Økt fokus på rekruttering

Bouvet hadde driftsinntekter på 969 millioner kroner i andre kvartal, ned 3,2 prosent på årsbasis fra 1.001 millioner i fjor. Det var en arbeidsdag mindre i kvartalet sammenlignet med andre kvartal 2024, som påvirket honorarinntektene negativt med 15 millioner kroner.

– Vi legger bak oss et godt kvartal med gode resultater. Dette arbeidet, sammen med et sterkt fokus på nye avtaler og leveranser, har vært vårt hovedfokus i kvartalet, kommenterer konsernsjef Per Gunnar Tronsli.

– Rekrutteringen er fortsatt tilpasset markedssituasjonen som har preget første del av 2025. Vi ser i kvartalet økt etterspørsel og redusert ledighet. Sammen med inngåtte langsiktige avtaler med viktige samfunnsaktører, legger dette et godt grunnlag for kommende kvartaler, fortsetter han.

Bouvet (Mill. kroner) 2.kv/25 2.kv/24 Driftsinntekter 969 1.001 Driftsresultat 123 136 Resultat etter skatt 96 104



Solid grunnlag

Ved inngangen til kvartalet inngikk Bouvet en ny 10-årig avtale i selskapets langsiktige samarbeid med Equinor. Utover dette ble det i kvartalet inngått nye langsiktige avtaler med kunder som Skatteetaten, BaneNOR, AkerBP, Statnett og Fifty.

– Vi har også gjennom kvartalet vunnet en rekke nye leveranser hos andre kunder. Alle disse avtalene og leveransene legger et solid grunnlag for resten av 2025 og videre fremover, fortsetter Tronsli.

Tilpasset aktivitet

Slik markedet har utviklet seg dette året, har Bouvet tilpasset rekrutteringsaktiviteten til hva markedet etterspør av kompetanse og kapasitet.

– Den økende etterspørselen vi nå ser, og omfanget av inngåtte langsiktige avtaler, legger et godt grunnlag for økt fokus på rekruttering fremover, kommenterer konsernsjefen.

I andre kvartal falt antall ansatte med 10 personer fra forrige kvartal til 2.337, fordelt på 14 kontorer i Norge og to i Sverige.

KI gir enorme muligheter

Bouvet jobber målrettet med å utvikle og anvende kunstig intelligens, som anses å gi enorme muligheter til å effektivisere prosesser, forbedre beslutningsgrunnlag og utviklere smartere digitale tjenester.

«Samtidig er vi bevisste på utfordringene knyttet til personvern, sikkerhet og etisk bruk. Sammen med kundene våre jobber vi med å utarbeide og innføre de gode anvendelsene av teknologien i kundeløsninger. Vi jobber også med hvordan vi i Bouvet best skal anvende KI i vår virksomhet. Dette er spennende teknologi som gir fantastiske muligheter», heter det i kvartalsrapporten.