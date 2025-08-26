Trump vurderer ny teknologitoll

I et innlegg på Truth Social skriver Trump at han vil stå imot «land som angriper våre utrolige amerikanske teknologiselskaper».

Han ramser opp flere eksempler på hva slike «angrep» kan bestå av: digital skatt, lovgivning om digitale tjenester og markedsregulering skapt for å skade eller diskriminere amerikansk teknologi.

I innlegget mandag kveld hevder Trump også at andre land – som ikke navngis – gir frikort til Kinas største teknologiselskaper.

Advarsel

– Dette må ta slutt nå, skriver han – med utropstegn og delvis store bokstaver – før han legger til at dette er en advarsel til alle land om at han vil innføre heftig toll på deres varer dersom de ikke fjerner det han opplever som diskriminerende ordninger.

– USA og amerikanske teknologiselskaper er verken sparegriser eller dørmatter for resten av verden, skriver Trump.

Uttalelsen er tilsynelatende rettet mot EU og andre land som har innført lover som regulerer internett og nettselskaper. EU håndhever for eksempel det digitale tjenestedirektivet (DSA) og det digitale markedsdirektivet (DMA), som blant annet gjelder konkurranse og moderering av innhold.

Storbritannia skattlegger også teknologiselskaper.

Vurderer sanksjoner

Mandag rapporterte nyhetsbyrået Reuters at Trump vurderer å innføre sanksjoner mot EU eller offentlig ansatte i EUs medlemsland som er ansvarlig for å håndheve DSA. Nyhetsbyrået siterer to ikke navngitte kilder med kjennskap til saken.

Begrunnelsen er angivelig at lovene i DSA sensurerer amerikanere og påfører amerikanske teknologiselskaper kostnader.

Amerikansk UD har ennå ikke fattet noen endelig beslutning om slike sanksjoner, som i så fall vil være unike i sitt slag, skriver Reuters. Eventuelle sanksjoner vil trolig innebære visumrestriksjoner, ifølge kildene.

