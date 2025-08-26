Nvidia-sjefen: «Veldig smart» å kjøpe denne aksjen

Konsernsjef og medgründer Jensen Huang i Nvidia mener det er «veldig smart» å kjøpe aksjer i Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), melder CNBC.

Det var under et besøk i Taiwan fredag at Huang kalte TSMC for «et av de største selskapene i menneskehetens historie».

– Alle som vil kjøpe TSMC-aksjer er veldig smarte, sa Huang.

Aksjen er hittil i år opp nesten 10 prosent, og markedsverdien passerte nylig 1.000 milliarder dollar, drevet av økende etterspørsel etter kunstig intelligens.

TSMC produserer avanserte brikker for blant andre Nvidia og AMD. Selskapet fullførte nylig designet av en ny grafikkprosessor og silisiumfotonikkbrikke for Nvidias kommende Rubin-arkitektur, og har samtidig redusert bruken av kinesisk utstyr i produksjonen for å unngå amerikanske sanksjoner, ifølge CNBC.

Les også Aksjefond har aldri vært mer undervekt i tech Aksjefond har aldri vært mer undervektet informasjonsteknologi, og hedgefondene er også nær bunnivåer. Begge er imidlertid markant overvektet i to sektorer.

Analytikerne enige

På FactSet har 42 av 44 analytikere kjøpsanbefaling, mens én har hold og én selg. Det gjennomsnittlige kursmålet er på 1.354 taiwanske dollar, som tilsvarer 15,7 prosent oppside, ifølge nyhetsbyrået.

Investeringsrådgiver Tariq Dennison i GFM Asset Management sier det er bemerkelsesverdig når en bransjeleder som Huang skryter av en konkurrent, men er selv nøktern i sitt syn på aksjen.

– Jeg blir forsiktig, eller til og med negativ, når for mange er positive til en aksje eller sektor, sier Dennison til CNBC.

– Verdsettelsen tar ikke nok høyde for geopolitiske risikoer og teknologiske forstyrrelser, tilføyer Dennison.

Les også – Markedet kan ta fyr Wall Street håper onsdagens kvartalstall fra Nvidia kan dempe frykten om at en AI-boble er under utvikling.

Sterk tro på videre vekst

Leder for tech-analyse i Macquarie Capital, Arthur Lai, mener Huangs uttalelser støtter opp om deres prognoser.

Lai oppjusterte nylig kursmålet til 1.310 taiwanske dollar og økte estimatene, med henvisning til sterkere vekst innen AI og valutagevinster.

Les også Gjør røverkjøp i usikre tider – Det er ofte i perioder med høyere usikkerhet at vi har gjort våre beste aksjekjøp, forteller Skagen-forvalter Fredrik Bjelland.

Også aksjeanalytiker Phelix Lee i Morningstar er optimistisk.

– TSMC er undervurdert fordi markedet overvurderer tollpåvirkningen og undervurderer varigheten av AI-investeringene, sier Lee til CNBC.

Morningstar opererer med kursmål 1.800 og gir aksjen toppscore på fem stjerner.