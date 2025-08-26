Miljøorganisasjonen Environmental Action Germany (DUH) gikk rettens vei for å få en slutt på det de omtalte som Apples «åpenbare grønnvasking», og en domstol i Frankfurt ga dem tirsdag medhold.

Apple kan anke kjennelsen, men de kan inntil videre ikke reklamere i Tyskland med at smartklokkene de selger er karbonnøytrale.

Domstolen har også varslet bøter på 250.000 euro – nærmere 3 millioner kroner – for hvert tilfelle der Apple eventuelt unnlater å rette seg etter forbudet.

Klimaprosjekter

Apple har helt siden 2023 markedsført tre av sine Apple Watch-modeller som «karbonnøytrale.»

Ifølge reklamene unngås mesteparten av utslipp både under produksjon og transport, mens en liten rest utslipp blir kompensert for gjennom klimaprosjekter.

Under det innledende rettsmøtet i juni fastslo imidlertid den tyske domstolen at klimaprosjektene Apple viste til ikke kan sies å være tilstrekkelig langsiktige.

Skogplanting

Apple har innrømmet at bare en firedel av skogplantingsprosjektet de driver i Paraguay kan sies å være langsiktig, og noen områdene bare er leid fram til 2030.

DUH mener at det knapt er noen positiv klimaeffekt fra plantingen ettersom det plantes eukalyptustrær som høstes hvert 14.- år og som hovedsakelig blir brent.

Skogprosjekter krever en varighet på flere hundre år for virkelig å binde CO2, mener organisasjonen.

Avviser kritikken

Apple avviser kritikken og fastholder at klokkene er karbonnøytrale.

– Våre karbonnøytrale produkter er et resultat av banebrytende innovasjon innen ren energi og lavkarbon-design som i betydelig grad reduserer utslipp, sier en talsperson.

– Samtidig investerer vi i nøye utvalgte naturbaserte prosjekter, legger vedkommende til.