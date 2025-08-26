– Å regulere økonomisk aktivitet på eget territorium er EUs og medlemslandenes suverene rett, sier EU-kommisjonens talsperson Paula Pinho tirsdag.

Trump truet dagen før med økt toll på varer fra land med «digitale skatter», lovgivning som retter seg mot digitale tjenester eller reguleringer av digitale markeder.

Han varslet også restriksjoner på eksport av amerikansk teknologi og amerikanske databrikker til slike land.

– Som USAs president vil jeg stå opp mot land som angriper våre fantastiske amerikanske tech-selskaper, skrev Trump på sitt nettsted Truth Social.

Han nevnte ikke navn, men EU har innført en rekke lover for å regulere tech-selskaper. Noen av reglene skal beskytte brukerne mot desinformasjon og hatefullt innhold.

Både Facebooks morselskap Meta og Google har i EU fått milliardbøter for brudd på konkurranseregler. Frankrike, Storbritannia og Spania er blant landene som har innført egne skatter på digitale tjenester.

I Norge har Datatilsynet gått hardt ut mot Facebooks bruk av brukernes personopplysninger. Regjeringen har varslet at EU-lovpakken DMA, som regulerer tech-selskaper, skal innføres også i Norge.