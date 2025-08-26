Spotify ruller ut chattetjeneste

Chattetjenesten lar brukere snakke om og dele musikk med folk som de har samhandlet med på Spotify. Tjenesten vil bli tilgjengelig på smarttelefoner for brukere over 16 år i utvalgte markeder i løpet av inneværende uke.
Den vil bli tilgjengelig både for betalende og ikke-betalende brukere.
Spotify har hatt en lignende tjeneste før, men fjernet den i 2017 som følge av lite bruk. Men denne gang håper selskapet at en kraftig økning i abonnenter de siste årene kan gjøre at tjenesten får nytt liv – og gi dem nye markedsandeler.
Strømmegiganten eksperimenterer med nye tjenester for å holde på brukere i sterk konkurranse med Apple Music, Amazon Music og Youtube.
Musikktjenesten har for tiden nesten 700 millioner aktive brukere hver måned.
Den siste tiden har Spotify også økt prisene for brukere.