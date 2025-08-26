Datoen klar: Går for ny rekord

9. september ventes Apple å lansere nye iPhone 17-telefoner. I tillegg til en grunnversjon av iPhone 17 ventes teknologigiganten å avduke to nye Pro-varianter samt en helt ny versjon som får en langt tynnere design enn det iPhone har hatt noen gang, melder Bloomberg.

Tykkelsen skal angivelig reduseres med rundt 2 millimeter fra dagens iPhone-modeller.

Samtidig er det antatt at batteritiden vil påvirkes negativt.

Grunnmodellen ventes å se lik ut som iPhone 16, bare med en større skjerm og kameraforbedringer, mens iPhone 17 Pro og Pro Max ventes å få redesignet bakside med større kameraområde, ifølge nyhetsbyrået.

Selskapet skal også forberede nye, oppgraderte versjoner av smartklokken Apple Watch.

Ifølge Bloomberg har Apple sendt ut en invitasjon til et arrangement tirsdag 9. september.

For i år skal Apple også jobbe med en oppdatert versjon av Vision Pro-brillene og en iPad Pro med M5-brikke og et ekstra frontkamera, samt planlegge en ny HomePod mini-smarthøyttaler og ny Apple TV. Neste år ventes nye MacBook Pro-modeller, en rimeligere iPhone 17e og nytt Mac-tilbehør, skriver nyhetsbyrået.

Den største lanseringen i nær fremtid ventes imidlertid å være en smarthøyttaler med skjerm, som kan komme i første halvår neste år.

Apple-aksjen er ned 6–7 prosent i år.