Kriserammede Airthings, som lager målere for radion og luftkvalitet, vil hente 100 millioner kroner til kurs 0,10 kroner pr. aksje.

Tirsdag sluttet aksjen på 0,66 kroner, som innebærer en rabatt på 85 prosent.

Selskapet har innledet en dialog med et konsoritum ledet av Firda, et investeringsselskapet kontrollert av Geir Førre, styreleder i Airthings.

«Basert på diskusjoner så langt, er det tenkt at en emisjon skal gjennomføres til en aksjekurs på 0,10 kroner og struktureres som en rettet emisjon etterfulgt av en reparasjonsemisjon», heter det.

Så vil aksjen strykes

En integrert del av den tiltenkte emisjonen forventes å inkludere et forslag om å søke stryking av selskapets aksjer på Oslo Børs, opplyses det.

Airthings tar sikte på å fullføre diskusjoner med Firda og andre aksjonærer i tide til at en mulig transaksjon kan igangsettes i midten av september.

Les også Stanser salgsprosess – CEO går på dagen Airthings og Firda er enige om å pause salgsprosessen etter finansielle bekymringer. CEO går av med umiddelbar virkning.

Påvirket av økte tollsatser

Selskapet hadde en omsetning på 7,7 millioner dollar i andre kvartal, tilsvarende en nedgang på 11 prosent på årsbasis, blant annet negativt påvirket av amerikanske tollsatser.

«Det ustabile amerikanske tollregimet vil fortsette å skape betydelige utfordringer for vår virksomhet, særlig på grunn av usikkerhet knyttet til langsiktig klassifisering og tollsatser som gjelder for vår produktportefølje», skriver selskapet.

Gitt den nåværende makroøkonomiske volatiliteten, inkludert usikkerhet knyttet til amerikanske tollsatser, forbrukertillit og den pågående strategiske gjennomgangen, vil Airthings slutte å gi inntektesprognoser for neste kvartal.

14. juli kunngjorde Airthings at selskapet, samtidig som de fortsetter å utforske muligheter for å selge selskapets Business-segment, ville starte en gjennomgang som kunne inkludere en omorganisering og kapitalinnhenting. I august kunngjorde selskapet tiltak for å redusere arbeidsstyrken med 35 prosent i løpet av andre halvdel av 2025.