Kinas halvlederprodusenter sikter mot å tredoble landets samlede produksjon av prosessorer til bruk i kunstig intelligens (AI) neste år, opplyser kilder med kjennskap til saken til Financial Times.

Én fabrikk som skal produsere for Huawei skal etter planen starte opp allerede mot slutten av inneværende år, mens ytterligere to ventes lansert neste år. Selv om fabrikkene bygges for å støtte Huawei, er det ifølge avisen uklart hvem som formelt eier dem. Selskapet selv avviser planer om egne fabrikker.

DeepSeek bruker Nvidia-brikker

Kinesiske selskaper kappes også om å utvikle neste generasjons AI-brikker tilpasset en standard fremmet av DeepSeek, landets ledende AI-startup som fremdeles bruker Nvidia-brikker i opptreningen av sine største AI-modeller. Huaweis seneste produkter regnes blant dem som kan oppfylle standarden DeepSeek er ute etter.

De tre nye fabrikkene kan – kombinert – få høyere kapasitet enn Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), Kinas ledende halvlederprodusent med Huawei som største kunde. SMIC har også planer om å doble produksjonen av brikker på 7 nanometer, det mest avanserte Kina masseproduserer.