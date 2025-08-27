Kinas halvlederprodusenter sikter mot å tredoble landets samlede produksjon av prosessorer til bruk i kunstig intelligens (AI) neste år, opplyser kilder med kjennskap til saken til Financial Times.
Én fabrikk som skal produsere for Huawei skal etter planen starte opp allerede mot slutten av inneværende år, mens ytterligere to ventes lansert neste år. Selv om fabrikkene bygges for å støtte Huawei, er det ifølge avisen uklart hvem som formelt eier dem. Selskapet selv avviser planer om egne fabrikker.
DeepSeek bruker Nvidia-brikker
Kinesiske selskaper kappes også om å utvikle neste generasjons AI-brikker tilpasset en standard fremmet av DeepSeek, landets ledende AI-startup som fremdeles bruker Nvidia-brikker i opptreningen av sine største AI-modeller. Huaweis seneste produkter regnes blant dem som kan oppfylle standarden DeepSeek er ute etter.
De tre nye fabrikkene kan – kombinert – få høyere kapasitet enn Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), Kinas ledende halvlederprodusent med Huawei som største kunde. SMIC har også planer om å doble produksjonen av brikker på 7 nanometer, det mest avanserte Kina masseproduserer.
Dette åpner ifølge Financial Times for at mindre aktører som Cambricon, MetaX og Biren kan få større tilgang til SMICs kapasitet, og vil drive konkurransen i et raskt voksende kinesisk marked forlatt av Nvidia etter USAs eksportforbud.
Utgjør kjernen i handelskrigen
Halvledere utgjør stridens kjerne i handelskrigen mellom Beijing og Washington. Amerikanerne har begrenset adgangen til Nvidias beste prosessorer i et forsøk på å begrense den kinesiske AI-utviklingen.
Trump-administrasjonen ga nylig Nvidia og Advanced Micro Devices tillatelse til å gjenoppta Kina-salget så lenge de gir 15 prosent av inntektene til myndighetene.
Beijing oppmuntret så lokale selskaper til ikke å bruke Nvidias H20-brikke designet for Kina, hvorpå Nvidia ifølge The Information har svart med å be komponentleverandører om å stoppe produksjon tilknyttet H20-grafikkprosessorene.
– Innenlandsk produksjon vil nå ikke være et tema på lenge, spesielt med kapasiteten som kommer neste år, sier en toppleder i en kinesisk halvlederprodusent til Financial Times.
Topplinjevekst: 4.000 prosent
Cambricon, som altså er en av mange aktører som søker å bli et kinesisk alternativ til Nvidia innen AI-brikker, la onsdag frem et resultat på rekordhøye 1,04 milliarder yuan (rundt 145 millioner dollar) for første halvår.
Inntektene kom inn på 2,88 milliarder yuan, og spratt dermed opp mer enn 4.000 prosent fra samme periode i fjor. Dette er likevel beskjedent i forhold til Nvidia, som hadde inntekter på 44 milliarder dollar i februar-april. Den amerikanske giganten legger frem tall for sitt regnskapsmessige andre kvartal like etter stengetid på New York-børsen onsdag.
Cambricons kraftige topplinjevekst understreker ifølge CNBC likevel hvordan kinesiske teknologiselskaper nå leter etter Nvidia-alternativer, gitt den konstante trusselen om at de kan avskjæres fra amerikansk teknologi.
Aksjen har mer enn doblet seg hittil i år, og ifølge S&P Capital IQ sørget for å løfte Cambricons markedsverdi med over 40 milliarder dollar. Selskapet er nå priset til rundt 80 milliarder dollar.