Kina satser tungt – og drar ifra: Advarer vestlige investorer

Tidligere i august arrangerte Kina «World Humanoid Robot Games», hvor 280 lag fra 16 land viste frem sine humanoide roboter i 26 øvelser. Man kunne se alt fra løping og hopping til oppgaveløsning. Totalt deltok over 500 humanoide roboter.

Morgan Stanleys Tesla-analytiker Adam Jonas skriver i et notat tirsdag at til tross for at flere videoer av roboter som kræsjlandet og falt gikk viralt, var arrangementet et tydelig signal på fremgang i den kinesiske robotteknologien.

«Det mest slående er ikke nødvendigvis robotenes evner, men at disse arrangementene i det hele tatt finner sted – og til og med i hovedstaden [Beijing],» skriver Jonas.

Analytikeren trekker paralleller mellom dagens humanoidmarked og selvkjørende biler på 2010-tallet: mange feil, men rask utvikling.

50.000 kr roboter på vei

I sentrum av humanoid-utviklingen står kinesiske selskaper som Unitree og EngineAI.

Disse aktørene har nylig lansert humanoide roboter til rundt 5.000 dollar, rett over 50.000 kroner. Modeller som Unitree R1 og EngineAI SA02 trekkes frem i denne prisklassen. Til sammenligning starter den populære G1-modellen på 16.000 dollar.

«Disse rimelige modellene er kanskje ikke de mest avanserte, men de samler verdifull data og produseres i større volum enn konkurrentene,» fastslår Jonas, og støtter seg på sine kinesiske kollegaer.

I tillegg finnes det vesentlige forskjeller mellom disse relativt billige kinesiske modellene og det som produseres i Vesten (eksempelvis Tesla og Figure). Satsingen er nemlig tilgjengelig via maskinvare, og ikke hovedsakelig én generell modell.

Kina mer optimistisk enn USA

Morgan Stanley viser til en spørreundersøkelse som omfattet 2.000 respondenter i både Kina og USA. Her blir det avdekket store forskjeller i holdninger.

Hele 67 prosent av kinesiske respondenter tror på bred adopsjon av humanoider de neste fem årene, mot 32 prosent i USA.

«USA viser langt mer skepsis, og mange investorer er ikke engang klar over hvilke fremskritt Kina har gjort,» skriver Morgan Stanley.

Ett av spørsmålene omhandlet hvorvidt humanoider vil ha en positiv samfunnseffekt – her svarte kun 5 prosent av amerikanerne netto positivt, mot 61 prosent i Kina.

Favorittaksjer

Morgan Stanley opererer med en «Humanoid 100»-indeks. Denne er opp 18 prosent siden februar og slår både S&P 500 og MSCI Europe.

Den kinesiske delen er opp 16,3 prosent hittil i august, ledet av selskaper som fokuserer på kropp, integrasjon og «hjerne»-komponenter.