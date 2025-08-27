Microsoft og OpenAI er i komplekse forhandlinger for å omskrive en eksisterende kommersiell kontrakt mellom de to selskapene, som løper til 2030.

En avtale vil tillate OpenAI å fullføre planene for en restrukturering som vil gi investorer muligheten til å eie aksjer i selskapet, i stedet for en ordning for overskuddsdeling. Det vil også åpne for en fremtidig børsnotering.

Flere personer med kjennskap til forhandlingene sier imidlertid at det fortsatt er avstand mellom de to sidene om flere viktige spørsmål, som nå kan presse forhandlingene til over nyåret, rapporterer Financial Times.

Et av spørsmålene er Microsofts tilgang til OpenAIs grensesnitt, eller API. Microsoft har eksklusive rettigheter til å være vert for OpenAIs modeller på sin Azure-skytjeneste, mens OpenAI ønsker å inngå ytterligere partnerskap med Google og Amazon Web Services, ifølge kilder av avisen.

Selv om Microsoft har lite insentiv til å gi fra seg tilgangen til konkurrerende skyleverandører, forhandler de nå om en mindre avtale som vil gjøre det mulig for OpenAI å betjene offentlige kunder som ikke er på Azure på andre skytjenester.

Det diskuteres også om hvilke fremtidige tilganger Microsoft skal ha til OpenAIs immaterielle rettigheter. Et relatert punkt er en såkalt AGI-klausul i kontrakten, som gir OpenAI fullmakt til å kutte Microsofts tilgang til immaterielle rettigheter dersom selskapet oppnår AGI, en kunstig intelligens som vil matche eller overgå menneskelige evner på tvers av kognitive oppgaver.

Microsoft-sjef Satya Nadella ønsker å fjerne klausulen helt, ifølge personer som er kjent med forhandlingene. Men OpenAI presser på for å beholde den i en eller annen form.



Tidskritisk

Under selskapets to siste finansieringsrunder – i oktober i fjor til en verdsettelse på 157 milliarder dollar og i mars i år med en verdsettelse på 300 milliarder dollar – ble det inkludert vilkår som vil tillate investorene å kreve tilbake eller holde tilbake deler av investeringen hvis oppstartsbedriften ikke omstruktureres innen en fastsatt tidsramme.

For Softbank, som deltok i finansieringsrunden i mars i år, er denne tidsfristen satt til 31. desember. Investeringsbanken kan da avstå fra sin forpliktelse. Det kan også hemme OpenAIs forsøk på å skaffe mer kapital, skriver Financial Times.

Ledelsen i OpenAI skal imidlertid være trygg på at Softbank ikke vil trekke sin investering hvis samtalene med Microsoft stopper opp. Selskapet er også i pågående samtaler med investorer om et salg av eksisterende aksjer i selskapet, der investorer også skal være villig til å kjøpe nye aksjer i selskapet til en høyere verdsettelse enn forrige finansieringsrunde.

Vil avgjøre eierandelen

Utfallet av disse diskusjonene vil avgjøre hvilken prosentandel av OpenAIs aksjer Microsoft til slutt vil motta etter en restrukturering. Microsoft forventes å eie mellom 30 og 35 prosent av selskapet, som de har investert mer enn 13 milliarder dollar i til dags dato, men dette tallet kan endre seg, ifølge kildene.

En avtale er fortsatt det mest sannsynlige utfallet, sier personene, men forhandlingene vil sannsynligvis dra seg ut i tid mot slutten av året.