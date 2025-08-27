Største aksjonær vurderer storsalg: Pekt ut som oppkjøpskandidat

Det amerikanske PE-fondet Abry Partners har engasjert Nordea Bank og SpareBank 1 Markets for å vurdere et blokksalg i Link Mobility Group, fremgår det i en melding etter børsslutt onsdag.

Salget kan omfatte opptil 45 millioner aksjer, tilsvarende omtrent 15 prosent av utestående aksjer. Salgsprosessen skjer gjennom en såkalt «accelerated bookbuilding»-prosess, hvor prisen fastsettes basert på investorinteressen.

I 2018 ble Link tatt av børs da Abry kjøpte rundt 79 prosent av aksjene i selskapet for 3,4 milliarder kroner. I oktober 2020 solgte Abry, i to transjer, rundt 72,83 millioner aksjer.

Ifølge aksjonærlistetjenesten Holdings eier PE-fondet før salget, 85,54 millioner aksjer, tilsvarende 28,51 prosent av selskapet. Dermed kan andelen falle til drøyt 40,54 millioner aksjer.

PE-fondet vil inngå en 90-dagers lock-up på gjenværende aksjer.

Ifølge meldingen kan salgsvolumet endres vesentlig, eller også at hele transaksjonen kan avlyses, avhengig av responsen i markedet.

Oppkjøpskandidat?

Danske Bank la nylig Link innpå sin oppkjøpskandidat-liste.

Analytikerne pekte på at CpaaS-segmentet (kommunikasjonsplattform som en tjeneste) skalerer med markedet og viser marginvekst, noe som gjør selskapet til en mulig oppkjøpskandidat.

«Businessen har tosifret vekst, marginene vokser, og kostnadsreduksjoner har sikret konkurransedyktig avkastning på nivå over både Sinch og Twilio. Et viktig skifte er den fornyede balansen som gir Link Mobility fleksibiliteten til å vokse gjennom eksisterende virksomhet samt innvannende M&A-aktivitet», het det fra Danske Bank.

Sterk kursoppgang

Ved sluttkurs onsdag er 45 millioner aksjer verdt drøyt 1,43 milliarder.

Link-kursen er opp 38,7 prosent hittil i år, og 50,8 prosent det siste året.

Selskapet la frem tallene for andre kvartal sist onsdag. Aksjen har falt hver handelsdag siden.

Etter SMSPortal -oppkjøpet har flere meglerhus oppjustert kursmålene sine. Blant andre DNB Carnegie, ABG Sundal Collier og Arctic Securities har løftet estimatene betraktelig.

Ifølge Bloomberg opererer åtte av ni analytikere med kjøpsanbefaling, med et gjennomsnittlig kursmål på 42,88 kroner – tilsvarende 34,4 prosent oppside.