Victory Partners har solgt 45 millioner aksjer i Link Mobility, tilsvarende 15 prosent av selskapet, til 30 kroner pr. aksje, ifølge en børsmelding torsdag. Det utgjør en salgssum på 1,35 milliarder kroner.

Kursen på 30 kroner tilsvarer en rabatt på seks prosent sammenlignet med sluttkurs 31,90 kroner på Oslo Børs onsdag.

Onsdag etter stengetid på Oslo Børs meldte Victory Partners at det vurderte å selge samme antall aksjer.

I en børsmelding i 10-tiden torsdag fremgår det at Folketrygdfondet har kjøpt 7,3 millioner aksjer i Link Mobility. Fondet vil etter kjøpe eie 18 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende 6,0 prosent av aksjene i selskapet.

Etter transaksjonen eier Victory Partners 40,54 millioner aksjer i Link Mobility, tilsvarende om lag 13,5 prosent av aksjene. I forbindelse med aksjesalget har Victory Partners inngått en standard bindingstid på 90 dager for de resterende aksjene som selskapet eier i Link Mobility.

Victory Partners er kontrollert av Abry Partners, som kjøpte rundt 79 prosent av aksjene i Link Mobility for 3,4 milliarder kroner i 2018, og tok selskapet av børs. Da selskapet ble tatt tilbake på børs i oktober 2020 solgte Abry aksjer i to transjer.

Selger er representert i styret til Link Mobility av styremedlemmene Robert J. Nicewicz Jr og Sabrina Gosman.

Blant andre betydelige aksjonærer i Link Mobility finner vi DNB Asset Management, Kabon Invest og Sundt.