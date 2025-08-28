Aksjen raser: Har 1 mill. i banken

Aqua Bio Technology står nå foran viktige beslutninger knyttet til finansiering og restrukturering for å sikre fortsatt drift og verdiskaping fremover.

Det skriver selskapet i sin halvårsrapport, publisert en halvtime før midnatt onsdag.

Konsernet hadde en negativ kontantstrøm fra drift på 24,3 millioner kroner i første halvår og anser at det ikke har tilstrekkelig kapital for å sikre drift neste 12 måneder.

Torsdag raser Aqua Bio Technology-aksjen 11 prosent.

Selskapet har tre produktsområder. Ingredienser til hudpleieprodukter, salg og distribusjon av hudpleieprodukter, samt logistikk gjennom Jet Carrier AS.

Egenkapital på 7,7 millioner

Selskapets eiendeler utgjorde 199,9 millioner kroner ved utgangen av andre halvår. Av dette beløpet beløper bruksretteiendeler, goodwill og andre immaterielle eiendeler seg til 73 millioner kroner.

Selskapet har inntil videre valgt å ikke konsolidere Jetcarrier i sitt regnskap, som derfor er ført som en finansiell investering. Jetcarrier-gruppen hadde en omsetning i første halvår 2025 på 83 millioner kroner, med et positivt driftsresultat på 2,7 millioner kroner. Investeringen er bokført til 97 millioner kroner i balanseoppstillingen.

Samlet gjeld utgjør 192,2 millioner kroner.

Kontant og kontantekvivalenter utgjorde 22,6 millioner kroner. 1 million av disse er bankinnskudd. Resten inkluderer i all hovedsak egne aksjer, som i dag har en lavere verdi.

Tror innsatsen vil lykkes

«Styret er av den oppfatning at arbeidet med å sikre tilførsel av likviditet vil lykkes og at, selv om det eksisterer usikkerhet, så er forutsetningen for fortsatt drift til stede», heter det i rapporten.

Etter en periode med flere oppkjøp og salg de siste to årene, herunder flere virksomheter med utfordrende lønnsomhet, har selskapet nå gått inn i en ny fase med tydelig fokus på konsolidering, kostnadskontroll og lønnsomhet, fortsetter selskapet.

«Samtidig vurderer styret at konsernets strategiske retning – med fokus på operasjonell effektivisering, lønnsomhet og verdiskaping på tvers av verdikjeden – gir et akseptabelt utgangspunkt for å håndtere et krevende makrobilde.»

Selskapet engasjerte fra 1. august 2025 Kristian Flaten som CEO og CFO. I fasen selskapet er i er det styrets oppfatning av en kombinasjon av disse rollene vil sikre gjennomføring av reorganiseringen og styrke selskapets finansielle situasjon. Selskapet viderefører fokuset om å minimere selskapets administrative kostnader.