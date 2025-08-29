Ingen solnedgang for skybaserte selskaper

I et debattinnlegg i Finansavisen beskriver Henrik Sommerfelt i CMC Markets en dyster situasjon for skybaserte programvareselskaper. Med varierende aksjekurser og press på forretningsmodellene, stiller han spørsmålet om SaaS-selskapene er på vei inn i solnedgangen. Også Salesforce nevnes blant selskapene som ifølge Sommerfelt nå kjenner på investorenes skepsis.

Slik skepsis må vi ta på alvor. Sommerfelt peker på et reelt skifte: Tradisjonelle lisensmodeller utfordres, nye aktører presser prisene, og kunstig intelligens snur opp ned på hvordan teknologi bygges og kjøpes. Men det er også viktig å skille mellom børskurser og den reelle utviklingen i markedet, og å forstå hvordan den globale SaaS-bransjen allerede er i gang med å tilpasse seg.

I Salesforce Norge har vi nesten doblet staben det seneste året

Programvareselskaper som tar disse endringene på alvor, står ikke svakere, men sterkere rustet for fremtiden. Særlig ser vi at behovet for løsninger som bygger på AI-agentteknologi vokser, og med det oppstår nye former for forretningsverdi.

Dette bekreftes i en global undersøkelse Salesforce nylig gjennomførte blant finansdirektører. Én av tre finansdirektører sier nå at de ruller ut AI-agenter bredt i organisasjonen, og hele 74 prosent mener agentteknologi både vil redusere kostnader og øke inntektene. Det er ikke bare en teknologitrend, men en strategisk omstilling.

Her hjemme ser vi den samme utviklingen i praksis. En undersøkelse fra ManpowerGroup viser at seks av ti norske IT-selskaper planlegger å øke bemanningen allerede i dette kvartalet. I Salesforce Norge har vi nesten doblet staben det seneste året, i takt med økende etterspørsel etter teknologi som automatiserer og effektiviserer.

Dette er ikke nødvendigvis unikt for Norge, men illustrerer hvordan skybasert programvare, AI og nye prismodeller fortsatt har stor appell, så lenge de løser faktiske problemer og leverer målbar verdi. Og det er også her forretningsmodellene nå utvikles: Vi ser en endring fra rene lisensinntekter til kombinasjoner av abonnement og forbruk, der kunder betaler for effekt, ikke bare tilgang.

At aksjekurser svinger når markedet er i omstilling, er ikke nytt. Det betyr heller ikke at selve SaaS-modellen går opp i sømmene, men at kravene skjerpes – til innovasjon, til differensiering og til økt verdi for kundene. Det er en sunn utvikling i en bransje som uansett er vant til raske endringer.

SaaS-bransjen er ikke på vei inn i solnedgangen. Den er i omstilling, og det jeg ser i horisonten er større vekstmuligheter og reell etterspørsel enn noen gang.

Jens Conradi

Norgessjef i Salesforce